Spara in testa a un 34enne e lo riduce in fin di vita: arrestato 52enne

Una discussione. Che si trasforma in una furiosa lite. Poi, all’improvviso, un colpo di arma da fuoco. E il proiettile che colpisce alla testa un 34enne, che ora lotta tra la vita e la morte. L’uomo che ha sparato scappa, ma la sua fuga dura pochissimo.

Tutto è accaduto questa notte, un’area rurale periferica del Comune di Rignano Flaminio, alle porte di Roma. E già nelle prime ore del mattino di oggi, 15 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, insieme ai Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nucleo Investigativo di Ostia, hanno individuato il probabile autore del tentato omicidio. Si tratta di un cinquantaduenne, che è stato tratto in arresto. E’ accusato di tentato omicidio nei confronti di un 34enne.

La lite

A chiamare Carabinieri i vicini, spaventati dalle urla dei due uomini. I militari, dopo un minuzioso sopralluogo e l’acquisizione delle testimonianze, hanno appurato che nel corso di una colluttazione tra i due uomini, entrambi residenti della zona, sarebbe stato esploso un colpo di pistola che ha colpito alla testa il giovane, ferendolo gravemente. Il 34enne, subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini, sotto la direzione della Procura di Tivoli, sono tuttora in corso al fine di chiarire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il tentato omicidio. Per questo motivo il cinquantaduenne al momento è stato associato presso il carcere di Tivoli.