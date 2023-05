Sparatoria a Castel Romano: grave 56enne

Misteriosa sparatoria nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, a Roma, in zona Castel Romano, a ridosso della Pontina, tra il centro commerciale e il noto parco divertimenti. Un uomo di 56 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un magazzino nei pressi del famoso parco di divertimenti della zona. Ignoti hanno sparato il colpo per poi fuggire senza lasciare tracce. Sono stati allertati subito i soccorsi, con i sanitari del 118 che sono arrivati per primi sulla persona riversa a terra sanguinante.

Spari a Castel Romano, ferito un uomo

L’uomo ferito è risultato essere un 56enne italiano, rimasto ferito a un braccio. Infatti, chi gli ha sparato lo ha preso nell’arto, conseguendo a una forte emorragia da quel punto del corpo. Qualcuno, rendendosi conto di quanto accaduto, ha chiamato il NUE 112 e sul posto sono giunti oltre ai sanitari del 112 anche gli agenti della polizia di stato, che hanno avviato le indagini. Si cerca ora di ricostruire la vicenda, ascoltando eventuali testimoni che possano aiutare a risalire agli autori del ferimento.

Le condizioni della vittima

I sanitari occorsi sulla vittima sul posto hanno trovato subito una situazione complessa. L’uomo infatti è stato subito trasportato presso il Campus Biomedico di Trigoria in codice rosso, in una condizione grave ma che non ne mette a rischio la vita. La polizia è stata avvertita dai sanitari del 118, con le indagini che sono partite da poche ore. Infatti, alla vittima hanno sparato intorno alle 16.50 della giornata odierna. Chi sta indagando non esclude nessuna pista. Infatti, potrebbe essere stato un agguato al 56enne italiano, oppure un episodio legato al degenerare di una lite. Dinamiche che però verranno chiarite solo con l’approfondimento delle indagini.

Andrea Rapisarda

Luca Mugnaioli