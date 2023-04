Il Napoli oggi vince lo scudetto se…

Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto 2023 oggi domenica 30 aprile 2023. Ma cosa dovrà accadere? La data odierna, in caso di successo, diventerebbe storica considerando che l’appuntamento in città è atteso da oltre 30 anni. Prima però mancano ancora due “incastri” nelle partite di questo turno di campionato: altrimenti tutto sarà rimandato alla prossima settimana, anzi di qualche giorno considerando che mercoledì si giocherà già il turno infrasettimanale di campionato. Ma a Napoli questa eventualità non viene neanche presa in considerazione: tutti sono convinti infatti che il titolo arriverà oggi. Vediamo perché.

Le combinazioni per lo scudetto del Napoli oggi 30 aprile

“Il Napoli vince se…” è questa la frase ormai di tendenza in tutto il web. Sì perché se i risultati di Inter Lazio e Napoli Salernitana, la prima di scena alle 12.30, la seconda alle 15.00, dovessero concatenarsi nel giusto modo allora sarà festa grande per i tifosi. Due sono i principali ostacoli: il primo è proprio il match di San Siro considerando che sia Inter e Lazio sono in piena corsa per la Champions e pertanto serviranno ad entrambe le squadre i tre punti; la seconda è proprio il match del Napoli che comunque dovrà vincere la sua partita contro una Salernitana tuttavia in buona salute e non ancora salva.

Lazio batte Inter, festa scudetto rimandata

La prima combinazione che prendiamo in considerazione è quella del successo della Lazio contro l’Inter, ovvero lo scenario “peggiore” per i partenopei. In quel caso per il Napoli la festa sarebbe rimandata di una giornata considerando che in caso di doppio successo sia oggi contro la Salernitana che mercoledì contro l’Udinese il titolo arriverebbe comunque (a prescindere da altri risultati della Lazio).

Napoli Campione d’Italia se Lazio e Inter pareggiano o vince l’Inter

Negli altri due casi, ovvero pareggio o vittoria dell’Inter, il Napoli vincerebbe lo scudetto in caso di vittoria contro la Salernitana. A quel punto infatti il divario tra i partenopei e i biancocelesti diventerebbe incolmabile e allora sì che potrebbe scattare la festa. Dettaglio non di poco conto il Napoli, in virtù del rinvio della propria partita (inizialmente prevista per sabato), giocherà già sapendo del risultato della Lazio. Un aspetto che ha sollevato numerose polemiche anche in casa laziale (ma anche a Salerno) con Sarri che ha duramente criticato quanto accaduto.

Ultimo scudetto Napoli: la data

Per ritrovare il Napoli Campione d’Italia dobbiamo tornare alla stagione 1989-1990 di Serie A. Quell’anno la squadra festeggiò il suo secondo titolo: basta solo questo per far capire quanto il sogno dello scudetto sia atteso in città. Ricordiamo, ai fini del calendario, che il Napoli tornerà in campo mercoledì 3 maggio contro l’Udinese in trasferta mentre la Lazio attenderà in casa il Sassuolo.

