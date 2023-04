Napoli vince lo scudetto domenica 30 aprile 2023? Ecco cosa deve succedere

La vittoria contro la Juve, ieri sera, 23 aprile, nel match che si è disputato all’ Allianz Stadium, sul campo di gioco dei bianconeri, il Napoli sembra avvicinarsi a grandi passi verso la conquista dello Scudetto. Un campionato impeccabile quello dei biancazzurri che si preparano alla festa già al termine di questa settimana.

In attesa del match contro la Salernitana

Domenica 30 aprile la Lazio, seconda in classifica si prepara alla partita contro l’Inter a San Siro che si disputerà alle 12.30. Un incontro che ha un grande significato per i tifosi del Napoli, perché se la Lazio non dovesse vincere, allora la squadra partenopea avrebbe matematicamente vinto lo scudetto.

Dopo la prossima giornata, resteranno 18 punti in palio. Se i bancozzurri dovessero vincere in casa contro la Salernitana sabato 29, e la Lazio dovesse perdere o pareggiare, il Napoli volerebbe a +19 o +20. Ma anche se anche la Salernitana dovesse vincere e la Lazio aggiudicarsi 3 punti sul campo dell’Inter, il Napoli e i suoi tifosi vedrebbero solo posticipati i festeggiamenti per lo scudetto. In questa stagione non sembrano esserci dubbi che sarà proprio la compagine campana ad aggiudicarsi il campionato.

La festa per lo scudetto iniziato già dopo la vittoria con la Juventus

E la festa è iniziata già la notte scorsa, quando la squadra è atterrata a Capodichino. Migliaia di tifosi hanno accolto i giocatori biancazzurri che hanno scortato l’autobus con la compagine partenopea a bordo di motorini strombazzanti. Una gioia condivisa dai calciatori visto che all’improvviso sul tetto del bus sono comparsi Osimhen e Kvaratskhelia, con cappello. E anche il capitano Di Lorenzo ha salutato i supporter con una bandiera. Ma tra i più scatenati c’è stato Anguissa che ha indossato una parrucca azzurra. E se con il match contro la Juventus la vittoria del campionato da parte del Napoli sembra ormai essere aggiudicata, i festeggiamenti sono iniziati, ma entreranno nel vivo solo con l’ufficializzazione della vittoria dello scudetto.