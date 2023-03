Lucas Leiva lascia il calcio: l’ex centrocampista della Lazio soffre di problemi al cuore. L’ex mediano della Lazio è costretto ad abbandonare lo “sport più bello del mondo”, dopo che l’ultima visita cardiologica ha riscontrato seri problemi al suo cuore. I medici, ma soprattutto le regole FIFA che tutelano la salute dei giocatori, vietano al giocatore di tornare in campo in modalità preventiva. Una situazione anche per evitare un nuovo caso Christian Eriksen, che ebbe un arresto cardiaco durante la partita inaugurale di Euro 2020.

Era tornato a giugno al Gremio, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio internazionale. Squadra che lo porterà nel 2007 a vestire la maglia del Liverpool, con cui vincerà una Coppa di Lega Inglese, e successivamente la Lazio tra il 2017 e il 2022, dove tornerà protagonista dei campi di gioco e vincerà due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, diventando uno dei giocatori inamovibili della mediana biancoceleste.

Ma tutto finisce da dove si è partiti. Tra le lacrime, Leiva in conferenza stampa ha dovuto annunciare il proprio addio al calcio. Troppo pericoloso proseguire, specialmente dopo casi di giocatori morti, in campo o fuori, proprio per improvvisi arresti cardiaci. In conferenza, il giocatore senza nessun timore dice: “Mi dispiace di questa scelta, ma la mia salute viene prima di tutto”. Durante le sue parole, non trattiene l’emozione e soprattutto le lacrime.

La storia di un ragazzo partito dal Brasile, con 24 presenze all’attivo con la Seleção, che raccoglie il calore di tecnico, giocatore, dirigenti del club brasiliano e giornalisti. Lucas dice addio al pallone, ma allo stesso ringrazia quel club che lo ha reso grande: “In una giornata così particolare, voglio ringraziare il Gremio. Oggi annuncio il mio ritiro. Sono riuscito a finire la carriera nel club dove ho iniziato. Peccato non si sia conclusa nel modo in cui volevo”.