Coppa Italia 2023, quanto guadagna chi vince? Il cachet di tutte le squadre finaliste

Ora che stiamo arrivando in prossimità della finale di Coppa Italia, è lecito domandarsi cosa vinca la squadra che riesca ad alzare la coppa. Non solo sul piano d’immagine, ma anche di cash che mette in palio la manifestazione ed eventuali sponsor che partecipano nell’organizzazione del famoso torneo calcistico. Chi alzerà la coppa il prossimo 24 maggio presso lo Stadio Olimpico, si porterà a casa la bellezza di 4,5 milioni di euro.

Chi vince la Coppa Italia, cosa porta a casa?

Se nel mondo del calcio 4,5 milioni sono piccole cifre, a una piccola squadra possono consentire di rinforzarsi adeguatamente. Sarebbe il caso della Cremonese, ovvero la squadra con minori possibilità – tra le semifinaliste – di tirare su la coppa. Soldi utili anche per la Fiorentina, la squadra outsider per eccellenza del Campionato italiano. Si rivelerebbe una cifra irrisoria, al contrario, nel caso di una vittoria di Juventus e Inter. Inoltre, alzare la Coppa Italia significherebbe anche raggiungere automaticamente l’Europa: chi vince, infatti, centrerebbe anche il pass automatico per giocare nella competizione dell’Europa League (a patto non sia già qualificata per la Champions League).

Gli incassi per la Coppa Italia

Dagli introiti che entreranno alla vincitrice della Coppa Italia, verranno esclusi quelli che invece proverranno dalla vendita del botteghino per la Finale della manifestazione. A ciò, entrerà un bonus per giocare la finalissima di Supercoppa Italiana (con la prima classificata del Campionato di Serie A). A questo, inoltre, seguiranno anche ulteriori introiti anche provenienti dalla qualificazione per giocare all’Europa League. Inoltre, per la seconda classificata alla Coppa Italia (ovvero la finalista perdente) si troverà un premio di consolazione: si tratta di 2 milioni d’euro che verranno dati al club. A questi soldi, in egual modo verranno divisi in egual modo i soldi del botteghino a entrambi i club finalisti. Lo scorso anno, per esempio, la squadra vincitrice della Coppa Italia portò a casa intorno ai 5 milioni d’euro.