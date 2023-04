Gol in trasferta, chi va in finale di Coppa Italia tra Juve e Inter: combinazioni, risultati e scommesse

Sta generando parecchi ipotesi la nuova regola del “gol in trasferta” per la Coppa Italia, in una dinamica che è pronta a rendere ancora più imprevedibile la vincitrice della semifinale tra Juventus e Inter. Sono molteplici le combinazioni possibili con cui potrà finire la partita, ma solo uno consentirà il passaggio alla finale di una delle due grandi squadre italiano, per altro rivali da sempre. Stasera si dovrà decretare un vincitore tra i bianconeri e i nerazzurri.

Inter-Juventus di Coppa Italia: chi accede in finale?

All’andata di Torino, Juventus-Inter si rivelò un combattuto pareggio con l’esito di 1-1. Oggi, però, una delle due squadre dovrà primeggiare. Da una parte la Juventus, divisa tra le dinamiche della giustizia sportiva e l’ambizione di portare a casa l’Europa League. Dall’altra l’Inter, che deve riscattare una stagione sottotono anche perché tanti campioni non hanno influito come avrebbero dovuto. Una delle due squadra sfiderà in finale una squadra tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che oggi sono avanti di due gol sui lombardi. Sia gli uomini di Massimiliano Allegri, che quelli di Simone Inzaghi, avranno un solo risultato utile: la vittoria stasera a San Siro.

Obiettivo vincere per entrambe le squadre

Non ci sono altre combinazioni utili per accedere alla finale, specie dopo aver tolto valore al “gol in trasferta” con la nuova regola. Stasera, una delle due squadre dovrà per forza vincere all’interno di San Siro. La nuova regola, come sappiamo, ha portato più equità anche all’interno delle manifestazioni sportive targate UEFA. Infatti, il nuovo regolamento è stato inserito anche per gli scontri diretti di Champions League, Europa League e Conference League. Tutta Europa, praticamente, si è allineata, in una scelta cui non è rimasta estranea neanche la nostra coppa nazionale, ovvero la Coppa Italia. Un regolamento, che, creerà ancora più sorpresa sugli esiti delle partite.