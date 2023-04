Ritorno semifinali Coppa Italia in tv, Rai o Mediaset? Inter Juventus, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Torna in campo la Coppa Italia. Tra oggi e domani si completerà il programma delle partite di ritorno delle semifinali. Quattro le squadre ancora in corsa: Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese. Ad inizio mese si sono disputate le partite d’andata e ora è tempo di vedere chi riuscirà ad accedere alla finale 2023 della Coppa Nazionale. Stasera, mercoledì 26 aprile 2023, il primo atto, con la semifinale di ritorno tra Juventus e Inter; domani invece, giovedì 27, in campo Fiorentina e Cremonese. Vediamo dunque la programmazione completa di questo doppio turno e la relativa copertura televisiva degli incontri (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Inter Juventus Coppa Italia stasera in tv, orario, dove vedere la semifinale di ritorno (anche in chiaro) in tv e in streaming

Partiamo dalla sfida di oggi. Il derby d’Italia di Coppa Italia si giocherà alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 26 aprile 2023, e sarà visibile su Canale 5. Streaming sulla piattaforma MediasetInfinity. Quest’anno infatti i diritti tv della coppa nazionale sono detenuti interamente da Mediaset a differenza di quanto avveniva negli anni passati dove la diretta delle partite era gestita dalla Rai. Si riparte, tornando al match, dall’1-1 – pieno di polemiche – dell’andata.

Probabili formazioni Inter Juventus Coppa Italia, ultime dai campi

Tra i nerazzurri ci sarà Lukaku a cui è stata tolta la squalifica. Assenti invece Handanovic e Cuadrado, gli altri espulsi della partita d’andata. Per il resto, considerando l’importanza dell’appuntamento, Inzaghi e Allegri si affideranno alla migliore formazione possibile. Nell’Inter spazio a Lautaro e Barella, dal 1′ anche Brozovic. Nella Juventus ballottaggio Milik-Vlahovic, dal 1′ anche Di Maria.

Fiorentina Cremonese Coppa Italia 2023, data e orario semifinale di ritorno, dove vederla in tv e in streaming

Domani invece, giovedì 27 aprile 2023, sempre alle 21.00, in campo le altre due semifinaliste, Fiorentina e Cremonese. In questo caso si ripartirà dal successo esterno dei viola nella partita d’andata per 0-2. L’appuntamento, per ciò che riguarda la copertura televisiva, è su Canale 5.

Dove vedere la Coppa Italia in tv, Rai o Mediaset? Tabellone, data finale 2023

Di seguito dunque, riepilogando, il tabellone delle semifinali di Coppa Italia 2023. Dai match di oggi e domani uscirà l’abbinamento per la finalissima di questa edizione che si disputerà a maggio. Al momento, salvo variazioni, la finale di Coppa Italia 2023 è in programma per il 23 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Risultati Coppa Italia 2023 semifinali andata

Juventus Inter, martedì 4 aprile 2023, ore 21.00 1-1

Cremonese Fiorentina, mercoledì 5 aprile 2023, ore 21.00 (Canale 5) 0-2

Coppa Italia 2023 semifinali ritorno, data, orario, dove vederle in tv e in streaming

Inter Juventus, mercoledì 26 aprile 2023, ore 21.00 (Canale 5)

Fiorentina Cremonese, giovedì 27 aprile 2023, ore 21.00 (Canale 5)

