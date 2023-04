Quando si giocano le semifinali di Champions 2023: data, orario partite, dove vederle in tv e in streaming

Entra nella fase più calda la Champions League 2023. Tra martedì 18 aprile e mercoledì 19 aprile si completa il programma degli incontri di ritorno dei quarti di finale. Otto le squadre protagoniste, tra cui ben tre italiane: e tra queste usciranno le quattro migliori formazioni d’Europa di quest’anno. Diamo allora uno sguardo sia al tabellone che al calendario della competizione per vedere quando si disputeranno i prossimi incontri di Champions fino alla finale.

Data semifinali Champions 2023, tabellone aggiornato

Chi passerà il turno tra oggi e domani otterrà l’accesso alle semifinali in programma il prossimo mese. In tal senso la doppia sfida e penultimo atto della Champions 2023 si giocherà tra il 9 e il 10 maggio (sempre martedì e mercoledì), per quanto riguarda le partite di andata, e poi tra il 16 e il 17 maggio 2023 per gli incontri di ritorno. Passiamo al tabellone. Le italiane sono state abbinate tutte dal medesimo lato: ciò significa che se l’Inter domani riuscirà a difendere il risultato ottenuto all’andata contro il Benfica sicuramente avremo una squadra italiana in finale di Champions. L’altra semifinalista a quel punto sarebbe infatti una tra Milan e Napoli (in campo stasera su Canale 5 alle 21.00 per il ritorno dopo l’1-0 dei rossoneri a San Siro dell’andata). Dall’altro lato invece abbiamo Chelsea e Real Madrid, inglesi battuti 2-0 all’andata, e Bayern Monaco Manchester City, terminata 3-0 all’andata a favore del City.

Dove vedere le semifinali in tv e in streaming

Ancora da definire la copertura televisiva delle semifinali di Champions 2022-23. Ricordiamo che quest’anno ci sono ben tre emittenti che possiedono i diritti della più importante coppa Europea: Mediaset, Sky e Amazon Prime Video, con quest’ultima che trasmetterà un singolo evento per turno in esclusiva.

Quando e dove si gioca la finale di Champions 2023

La finalissima di questa edizione si giocherà presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, sabato 10 giugno 2023. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.00 CET (22.00 locali). Costruito per sostenere la candidatura della Turchia alle Olimpiadi del 2008, l’impianto è stato aperto nel 2002 ed è lo stadio di casa della nazionale turca. Situato nella zona di Başakşehir della città, a ovest del Bosforo, ha una capienza di oltre 75.000 posti a sedere. Questa è la seconda finale di una competizione UEFA che andrà in scena all’Atatürk Olympic Stadium. Nella prima storica finale di UEFA Champions League giocata in quell’impianto nel 2005, il Liverpool ha battuto il Milan ai rigori dopo essere andato all’intervallo sotto per 3-0. Il “Miracolo di Istanbul” è considerato una delle rimonte più sensazionali nella storia del calcio europeo.

Champions League, cosa si aggiudica chi vince la finale

Alta, altissima la posta in palio e non solo per l’aspetto economico. Innanzitutto c’è il prestigioso trofeo, alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg, praticamente ambito da tutte le squadre calcistiche; inoltre i vincitori del 2022/23 si assicurano anche un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, se non si sono qualificati attraverso il proprio campionato.

Finale Champions League 2023: dove, quando escono i biglietti e il costo (ilcorrieredellacitta.com)

Premi Champions 2023

Chiudiamo con l’aspetto economico. Secondo quanto riportato dal portale Calcioefinanza il business che muove la Champions League è da capogiro. Si parte dai circa 15 milioni della qualificazione ai gironi per poi proseguire con le singole partite (2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio); dopodiché ci sono i premi per chi riesce ad andare avanti nel torneo. Gli ottavi valgono 9.6 milioni di euro, i quarti, dove sono arrivati Inter, Napoli e Milan, 10,6 milioni di euro. E ancora: chi va in semifinale si porta a casa altri 15.5 milioni ai quali sommare, in caso di vittoria in finale, i 4.5 milioni messi in palio nell’ultimo atto. Conti alla mano la squadra vincitrice della Champions, considerando tutto il percorso dall’inizio alla fine, può portarsi a casa fino ad un massimo di 85,14 milioni di euro.