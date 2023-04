Champions in tv, Sky, Canale 5 o Amazon Prime? Napoli Milan, orario, formazioni, dove vedere il ritorno dei quarti

Napoli Milan Champions League, ci siamo. Stasera è il gran giorno, la classica data da segnare in rosso in agenda. Al Maradona è di scena l’attesissimo ritorno dei quarti di finale, secondo atto della partitissima che vale un posto alle semifinali dove approderà anche una tra Inter (favorita dopo la vittoria della scorsa settimana) e Benfica. Si riparte dall’1-0 di San Siro: ma chi la spunterà? Oggi, martedì 18 aprile 2023, è di scena anche l’incontro tra Chelsea e Real Madrid mentre domani, mercoledì 19 aprile, si disputerà il resto del programma. Vediamo dunque il riepilogo completo di queste due notti di Champions e dove verranno trasmesse in tv (anche in chiaro) i match valevoli per il ritorno dei quarti di finale (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Napoli Milan stasera in tv, chi gioca oggi: dove vedere il ritorno dei quarti di finale di Champions

Oggi dunque, martedì 18 aprile 2023, si apre il programma delle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions. In campo, oltre a Napoli Milan, anche Chelsea e Real Madrid. La sfida tutta italiana sarà di scena su Sky – e quindi in streaming su Now Tv e Sky Go – ma sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 (streaming in questo caso su Mediaset Infinity). Per quanto riguarda l’altra partita invece diretta affidata nuovamente a Sky e a Mediaset Infinity.

Probabili formazioni Napoli Milan Champions, ultime dai campi

Dopo il massiccio turnover del weekend di Serie A, dove Milan e Napoli sono scesi in campo con tantissime riserve (non andando oltre il pari nei loro rispettivi confronti contro Bologna e Verona), Spalletti e Pioli manderanno in campo tutti i migliori. Spazio dunque da una parte e dall’altra a tutti i big: sponda Napoli riecco dal 1′ Osimhen con Kvara, mentre Juan Jesus sostituirà Kim; dall’altro lato nei rossoneri si rivedranno Diaz e Leao con Giroud.

Ritorno Quarti di Finale Champions 2023, chi gioca domani mercoledì 18 aprile 2023: orario, dove vedere le partite in tv e in streaming

Passiamo al programma di domani. Mercoledì 19 aprile 2023 sono di scena infatti gli altri due incontri valevoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions: Inter Benfica, si riparte dallo 0-2 dell’andata ad appannaggio dei nerazzurri, e Bayern Monaco Manchester City, con questi ultimi oltre modo favoriti dopo il secco 3-0 della partita d’andata. La partita dell’Inter sarà visibile su Mediaset Infinity mentre il confronto tra Bayern e City sia su Mediaset che su Sky.

Orario partite Champions ritorno quarti di finale oggi e domani, Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? La programmazione completa

Vediamo adesso il riepilogo completo con tutte le partite di oggi e domani, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023. Accanto ad ogni incontro è riportato il nome dell’emittente (o delle emittenti) che trasmetteranno la partita. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Napoli Milan Champions League oggi, orario, dove vedere il ritorno dei quarti in tv (anche in chiaro), chi gioca stasera

Chelsea Real Madrid, ore 21.00 (Mediaset Infinity+, Sky)

Napoli Milan, ore 21.00 (Mediaset Infinity+,Sky,Canale 5)

Quarti di finale Champions 2023, chi gioca domani mercoledì 19 aprile 2023: Inter Benfica, Bayern City, orario, dove vederle in tv e in streaming

Inter Benfica, ore 21.00 (Mediaset Infinity+)

Bayern Monaco Manchester City (Mediaset Infinity+, Sky)

Quando si giocano le semifinali di Champions League 2023, chi ha vinto, tabellone: la data della finale

Diamo uno sguardo ora ai prossimi appuntamenti di questa Champions. Le semifinali sono in programma il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale è fissata per sabato 10 giugno. Ricordiamo che il match Napoli Milan è abbinato nel tabellone a quello di Inter Benfica: pertanto in semifinale si affronteranno le vincenti di questi due incontri. Dall’altro lato invece le coppie Bayern Manchester City e Chelsea Real Madrid.

