Spari a Roma: colpi d’arma da fuoco contro la casa di Walter Casamonica

Spari a Roma nel weekend, l’episodio nel quartiere della Romanina nel pomeriggio di sabato. Bersaglio dei colpi d’arma da fuoco la casa di Walter Casamonica. Sul caso sta indagando la Polizia.

E’ stata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco a spezzare la tranquillità di un sabato pomeriggio come tanti altri nel quartiere della Romanina. Ad essere colpita da parte di individui rimasti al momento ignoti è stata l’abitazione di Walter Casamonica, esponente dell’omonima famiglia ben nota alle cronache cittadine. Sul posto, dopo le segnalazioni al 112, è intervenuta la Polizia di Stato.

Spari alla Romanina: nessun ferito

Quattro, forse cinque, i colpi avvertiti distintamente dai residenti che hanno fatto scattare l’allarme. I proiettili, secondo quanto ricostruito, sono stati indirizzati contro una finestra della casa arrivando a conficcarsi poi nel soffitto dopo averne infranto i vetri. Nella circostanza nessuno è rimasto ferito.

Sul caso proseguono a tuttora le indagini e gli approfondimenti da parte degli agenti – presente il personale delle Volanti e i poliziotti del Distretto San Giovanni – chiamati a ricostruire l’episodio e capire cosa possa celarsi dietro il gesto. Al momento non si esclude nessuna pista, dall’agguato al gesto intimidatorio.

La ricostruzione

In strada intanto gli agenti della sezione Scientifica della Polizia hanno rinvenuto e recuperato i bossoli. In merito ai responsabili dell’accaduto invece, secondo quanto emerso in queste ore, sembrerebbe che i colpi siano partiti da alcuni soggetti transitati nella zona a bordo di una moto o comunque di uno scooter. Che una volta raggiunta l’abitazione hanno aperto il fuoco. Il fatto, per dovere di cronaca, è accaduto quando erano da poco passate le 17.00 di sabato 27 aprile 2024.