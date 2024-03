Spari a Roma, ferito un gattino: ritrovato impaurito sotto a una macchina

Ancora un presunto caso di maltrattamenti contro gli animali. Nei giorni scorsi un gatto è stato raggiunto da un proiettile e ferito all’addome. Indagano i Carabinieri.

Non ha visto il suo gattino rientrare in casa e si è messo a cercarlo. Quindi la scoperta: l’animale era stato ferito e aveva trovato riparo, impaurito, sotto ad una macchina parcheggiata in strada. L’uomo ha quindi portato l’animale dal veterinario per sincerarsi delle sue condizioni e capire cosa gli fosse successo: ed è qui che i medici lo hanno informato che non si trattava di un ferimento accidentale. Qualcuno, per cause al momento non note, aveva infatti aperto il fuoco contro di lui.

Gatto ferito a Roma est

La vicenda risale allo scorso 19 marzo, qualche giorno fa. E purtroppo è soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie. Animali che finiscono al centro di faide tra vicini oppure colpiti “per divertimento”, un fenomeno atroce che purtroppo si fatica ad arginare.

Nel caso in questione ci troviamo in via degli Archetti di Torrenova, nel quadrante est della Capitale. E’ qui che un operaio romano ha rinvenuto il proprio gatto – “solito a passeggiare fuori casa” come rivelato dal proprietario” – nei pressi della sua abitazione, nascosto sotto una macchina.

La ferita causata da un colpo d’arma da fuoco

L’animale era ferito all’addome e l’uomo lo ha portato immediatamente presso una clinica veterinaria dove è stata fatta la scoperta. I veterinari hanno riscontrato infatti che il gattino era stato attinto da un colpo di arma da fuoco, visibile solo tramite accertamenti diagnostici. L’animale, da quanto si apprende, sarà ora sottoposto a un intervento chirurgico successivamente al quale il proiettile verrà sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Moanaca che indagano sull’accaduto. Al momento l’ipotesi è quella di maltrattamento di animali, a carico di ignoti.