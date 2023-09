Spari nel parco vicino Roma, le pallottole dei cacciatori arrivano fino ai balconi

La caccia diventa rappresaglia, alcuni cacciatori gettano il quartiere nello sgomento: le pallottole infastidiscono i residenti.

Rumori molesti, tonfi e schiocchi profondamente sordi. Nessun petardo, ma tanta paura. Succede a Santa Lucia di Fonte dove i residenti sono esausti. Il parco nelle vicinanze è un’occasione ghiotta per i cacciatori che, però, spesso agiscono oltre ogni limite. La caccia diventa motivo di disturbo e i rischi infastidiscono gli abitanti: il problema sono i proiettili vaganti.

Prima era soltanto una questione di quiete, ora si è andati oltre. Gli spari non solo spaventano gli animali domestici, ma arrivano fino ai balconi degli appartamenti circostanti mettendo in grave pericolo chi abita quelle zone. Si chiede, pertanto, una regolamentazione: un confine che determini e separi l’attività dal quieto vivere.

Roma, spari nel parco a Santa Lucia di Fonte: paura tra i residenti, la caccia diventa un problema

Le autorità sono a conoscenza della situazione e determinati a prendere provvedimenti. I residenti stessi sottolineano quanto i cacciatori, in tal caso, siano fuori dalle regole. Stavolta, però, è anche questione d’incolumità. Visto che il periodo suggerisce come determinate pratiche potrebbero ripetersi nell’immediato: settembre è il mese in cui la caccia, per gli amatori e appassionati, entra nel vivo. Malgrado i divieti e le specifiche che, in questi anni, non soltanto a Roma, sono state diramate.

La Capitale si fa portavoce di un malessere che ha colpito un quartiere circostante, ma potrebbe diventare diffuso. Santa Lucia di Fonte chiede garanzie e tutela, una sicurezza che deve arrivare con segnali tangibili. Altri casi simili saranno puniti con seri provvedimenti: una promessa necessaria che deve andare di pari passo con l’incolumità dei residenti fra le palazzine.