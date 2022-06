Spaventoso incendio a San Cesareo: a fuoco un capannone industriale (FOTO)

Ancora un incendio, questa volta a San Cesareo, in provincia di Roma. Dalle 12, infatti, un capannone industriale è avvolto dalle fiamme e l’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso.

Cosa è andato a fuoco a San Cesareo

A fuoco, come anticipato, un capannone industriale in via della Tecnica. All’interno dello stabilimento si trovano diversi mezzi industriali, mentre al piano (quello meno uno) dello stabile sembrerebbe esserci un’attività di imballaggio e stoccaggio di funghi.

Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco con tre squadre, un’autobotte, il Nucleo Nbcr, un’autogru, il carro auto-protettori, il carro schiuma e l’autoscala. Presenti anche il funzionario di servizio e il capo turno provinciale.

Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti