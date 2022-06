Spaventoso incendio sulla Cassia: cittadini e vigili riescono a spegnere le fiamme (FOTO)

Spaventoso incendio quello divampato questa mattina, intorno alle 10, in un campo privato sulla Cassia, in zona Olgiata. Qui gli agenti del GPIT, Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale, in servizio di pattugliamento, hanno notato un’alta colonna di fumo nero e subito sono intervenuti per evitare il peggio e aiutare i cittadini a domare le fiamme.

L’incendio di oggi in zona Olgiata: cosa è successo

Perché il campo sia andato a fuoco ancora non è chiaro, ma una certezza c’è: gli agenti della Polizia Locale, insieme ad alcuni residenti della zona, hanno domato l‘incendio con mezzi di fortuna in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. E con il loro intervento tempestivo hanno sì messo in sicurezza l’area, ma hanno anche evitato il peggio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, tutto si è risolto in pochi istanti e le fiamme non hanno danneggiato un’autofficina lì vicina. L’incendio è stato circoscritto e tutto ha avuto un ‘lieto fine’.