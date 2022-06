Roma. Scontro tra tre auto e un bus Atac sulla Cassia: ci sono feriti

Una maxi carambola oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via dell’Acqua Traversa, in prossimità di Via Cassia. Qui si sono scontrate tre auto private e un bus Atac della linea 301.

La dinamica dell’incidente tra bus e auto in via dell’Acqua Traversa

Per cause ancora tutte da accertare, nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto e un bus Atac della Linea 301. Gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia sono ancora sul posto: stanno facendo tutti gli accertamenti e i rilievi del caso e stanno gestendo la viabilità nella zona.

Da una primissima ricostruzione, pare che un’auto, una Volkswagen golf abbia tentato di sorpassare il bus, che era in fermata per la discesa e salita dei passeggeri. Il conducente della vettura, però, non è riuscito nella manovra perché dall’altra parte stavano sopraggiungendo altri due veicoli: da qui, quindi, lo scontro.

Chi è rimasto ferito

Attualmente sembrerebbero esserci diverse persone rimaste ferite, almeno 4, tra cui passeggeri del mezzo pubblico. Fortunatamente, però, nessuno di loro sembrerebbe essere in gravi condizioni: solo tre passeggeri, per il momento, hanno accettato il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre i caschi bianchi che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica, anche il personale sanitario del 118 per tutte le cure del caso.