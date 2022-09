Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri: ‘Il progetto entro ottobre’

Roma. Non solamente i modesti tre punti conquistati contro i finlandesi dell’Helsinki davanti a 60.000 tifosi nel secondo turno di Europa League, ora arriva anche un passo in avanti per una delle strutture più attese dalla Capitale. La notizia arriva direttamente dal Primo Cittadino, Roberto Gualtieri, che, ospite del club giallorosso in tribuna autorità, ha fatto sapere che il prossimo mese verrà presentato il progetto.

Una bella notizia per i tifosi della squadra giallorossa, per i quali il nuovo stadio della Roma a Pietralata sembra ormai realtà. Dopo il progetto depositato in Campidoglio ecco che, prima della partita di Europa League con l’Helsinki, arriva anche l’incontro tra Gualtieri e i vertici dell’As Roma.

Stadio della Roma a Pietralata: le parole di Gualtieri

‘Ho incontrato i vertici della società che mi hanno annunciato che entro ottobre presenteranno il progetto per lo Stadio di Pietralata’, ma ad una risposta maggiormente precisa il sindaco non si è sbilanciato: ‘Prima vediamo il progetto che esamineremo con cura’, ha sottolineato. Bisognerà pertanto aspettare ancora un mese per la deposizione delle carte dell’ambizioso progetto.

I ricorsi dei proprietari terrieri

Davanti a un progetto di tale portata e alla grandiosa notizia, è bene però rimanere calmi. Di fatto, nei giorni scorsi la Repubblica ha riportato la notizia di una serie di ricorsi che sono stati presentati al Tar – e per ora respinti causa inammissibilità – dagli eredi degli ex proprietari dei terreni tra la stazione Tiburtina e la metro Quintiliani, proprio il terreno dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Meglio frenare l’entusiasmo per il momento, ed attende i fatti concreti, anche se una buone dose di ottimismo, certo, non guasta mai.