Stadio della Roma, dove sarà: il Comune punta su Pietralata

Stadio della Roma, sembrerebbe che i lavori per il nuovo Stadio stiano andando avanti sempre più concretamente e sempre più verso Pietralata. La Roma ha da poco avuto un incontro con il Comune per vedere l’area in cui nascerà la nuova casa giallorossa e sempre più fonti sembrerebbero confermare che la possibile localizzazione sarà Pietralata.

Dove sarà il nuovo stadio giallorosso?

Ancora niente è certo e non si ha una risposta precisa ma la teoria che più si avvicina alla realtà è che molto probabilmente lo Stadio si farà nell’area di Pietralata precisamente tra il fascio dei binari, via dei Monti Tiburtini e via dei Duratini.

A prova di ciò, il presidente della commissione Sport di Roma, Ferdinando Bonessio di Europa Verde, nella trasmissione radiofonica, Gli Inascoltabili, ha dichiarato:

“L’area in cui si voleva realizzare il nuovo stato a Tor di Valle nell’ansa del Tevere aveva una serie di motivi che la rendeva inadeguata. L’opzione Pietralata è sicuramente la migliore, ce ne sono anche altre. Su questo al momento ci sta lavorando l’assessore Onorato con la giunta e con il sindaco. A breve ci sarà una proposta formalizzata di cui sarà messa a conoscenza la città e il mondo dell’informazione”.

Altre due ipotesi progettuali

Potrebbero esserci altre due ipotesi: la realizzazione dello stadio su alcuni lotti di Sistemi Urbani, sui quali da tempo Fs sta lavorando; la realizzazione dello stadio sulle aree Ex Sdo.

Dopo aver messo insieme alcune fonti istituzionali, l’Agenzia Dire ha ricostruito questa fotografia

Perché non si prende una decisione

Il motivo per cui ancora non si è presa una decisione sembrerebbe ricadere nel semplice fatto che stiano scegliendo l’area con cura perché la società vuole studiarla nei minimi particolari. Vogliono evitare “un nuovo flop” dopo quello che è successo con l’arrivo del Movimento 5 Stelle di Virginia Raggi.

“Questa volta non ci dovrà messere alcun passo falso dal punto di vista legale” fa sapere chi segue da vicino la vicenda a livello istituzionale. Per questo, nella fase attuale, la carta Pietralata è sotto la lente di ingrandimento degli uffici legali. E i ragionamenti in corso restano legati anche alla procedura che la Roma potrebbe utilizzare”.