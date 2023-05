Stage ai Musei Vaticani: requisiti e come fare domanda

Stage formativi per giovani specializzati in tecniche del restauro e studenti o neolaureati in materie artistiche e archeologiche o anche in discipline umanistiche in ambito museale. Corsi proposti dai Musei Vaticani che prenderanno il via ad ottobre e termineranno ad aprile, nei quali ciascun partecipante viene assegnato a un progetto e inserito in un gruppo di lavoro che avrà competenze specifiche: accoglienza dei visitatori, didattica, comunicazione, laboratori di restauro, reparti e molto altro.

Gli stagisti verranno divisi in gruppi di lavoro e seguiranno anche seminari

Un iter formativo nel quale i partecipati saranno chiamati a seguire seminari, conferenze e visite guidate per conoscere meglio la realtà museale, e al termine del tirocinio gli stagisti saranno chiamati a redigere una relazione sul lavoro svolto che saranno chiamati ad esporre pubblicamente.

Come presentare domanda e quali requisiti occorrono

Tutti coloro che sono interessati a prendere parte a questa iniziativa devono inviare la propria richiesta di partecipazione a infostages.musei@scv.va, almeno quattro mesi prima del semestre al quale si intende partecipare. Entro maggio per prendere parte al semestre che inizia a ottobre, oppure entro novembre per quello che inizia ad aprile.

Nel formulare la richiesta di partecipazione occorre allegare una serie di documenti, tra i quali: il curriculum vitae, il documento d’identità valido, diplomi e attestati, lettera motivazionale, almeno due lettere ufficiali di referenze professionali rilasciare da enti di formazione o datori di lavoro. Ogni tirocinante selezionato dovrà sottoscrivere un impegno nel quale saranno specificati i termini dello stage.

Lo stage non è retribuito ma si offre di arricchire il bagaglio di conoscenze del tirocinante

È importante sapere che si tratta di un percorso formativo che non prevede retribuzione, ma che dà ai partecipanti di arricchire il proprio curriculum professionale con un’esperienza di tutto rispetto visto che consente di accrescere conoscenze e competenze, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro.