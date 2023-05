Stalking alla giornalista del Tg1 con flatulenze: chiuse le indagini per 6 persone

Dania Mondini, giornalista del Tg1, a chiusura indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, sarebbe stata vittima di stalking da parte di un ex dirigente del Tg1 e cinque colleghi. Gli investigatori avrebbero fatto emergere un quadro chiaro circa il fatto che la Mondini sia stata messa in una stanza con un collega con problemi intestinali per…. punirla.

Come mai avrebbero agito per ‘punire’ la Mondini

I magistrati inquirenti non avrebbero dubbi circa il fatto che “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”, come riporta La Repubblica, avrebbero costretto la giornalista a disagi che le hanno provocato danni professionali e psicofisici. Una questione conosciuta come ‘flatulenza gate’ che sarebbe nata dalla volontà della dirigenza di sostituire la Mondini con un collega. Per raggiungere questo obiettivo l’avrebbero relegata in una stanza con un collega con ‘problemi intestinali’.

Il tentativo di farle lasciare il posto a favore di un collega

E la Procura non sembra avere dubbi che sia stato letteralmente ordito il piano contro il volto noto del Tg1 nella speranza, probabilmente che avrebbe lasciato il suo posto. Fatti che, grazie a indagini minuziose, si sarebbero concretizzati in ben 23 episodi nel periodo che va dal 2018 al 2021 e per i quali i legali della giornalista avevano sottolineato: “Erano stati qualificati come avvenimenti sgradevoli, ma non si trattava di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia”.

La parola passa ora al gip

Ora la parola passa al giudice per le indagini preliminari che deciderà se rinviare a giudizio i sei indagati per stalking. Bisognerà vedere se le prove a sostegno del castello accusatorio che la pubblica accusa presenterà nei confronti dei sei indagati saranno sufficienti per il rinvio a giudizio per stalking. Ma questo è un passaggio ulteriore sul quale il gip sarà, probabilmente, chiamato a pronunciarsi in futuro. Staremo a vedere…