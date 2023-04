Stanco di aspettare, 56enne danneggia vetri e arredi con l’asta da flebo: follia al pronto soccorso

Ancora un episodio di violenza presso una struttura sanitaria. Protagonista della vicenda un uomo, 56enne italiano, che si era recato al pronto soccorso a causa di un malore. Improvvisamente però l’uomo ha dato letteralmente in escandescenza scatenando la propria ira sulle suppellettili e gli arredi della struttura. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i carabinieri che hanno riportato la situazione alla normalità arrestando il 56enne che adesso dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Follia in ospedale: pretende di essere ricoverato, il medico si rifiuta e viene aggredito

La furia del 56enne nel pronto soccorso

I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio presso l’ospedale di Subiaco. Il 56enne era sentito male così ha richiesto l’intervento del pronto soccorso. Era in attesa del proprio turno quando ha improvvisamente dato in escandescenza. Protagonista dei fatti un uomo italiano di 56 anni che ha prima ha iniziato ad inveire davanti ai presenti e poi, dalle parole si è passati ai fatti. L’uomo infatti ha pensato bene di riversare le proprie ire e malumori contro arredi, suppellettili plafoniere e della struttura, il tutto ‘armato’ anche di un’asta da flebo. Una furia improvvisa e che non sembrava conoscere sosta quella del 56enne che ha rotto anche il vetro dov’era contenuto l’estintore nonché rovesciato i cassonetti con all’interno i rifiuti speciali.

L’arresto

La situazione aveva preso una piega a dir poco inaspettata e violenta che si è ridimensionata all‘arrivo dei carabinieri. Infatti, fatto scattare l’allarme al 112, sono prontamente intervenuti sul posto i militari della stazione di Subiaco che hanno riportato la situazione alla normalità arrestando il 56enne. L’uomo adesso dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.