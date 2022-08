Stelle cadenti: i posti più belli del Lazio dove passare la notte di San Lorenzo

Ci siamo, la notte più attesa e romantica dell’anno sta per arrivare. La notte di San Lorenzo è ormai alle porte e che ci si trovi a casa o in vacanza, non si può certo rinunciare a veder sfrecciare le stelle cadenti nel cielo e, perché no, ad esprimere qualche desidero.

Notte di San Lorenzo: i posti migliori dove vedere le stelle

Un notte davvero magica e romantica quella che sta per arrivare. Ma quali sono i posti migliori dove gustarsi lo spettacolo? Se siete a Roma e dintorni, oppure sul litorale laziale, avete tutte le carte in regola per trascorrere una serata a dir poco perfetta. Ricordati però di portare con voi un telo per sedervi e delle felpe qualora il tempo dovesse essere freddo o umido.

Terrazza del Gianicolo

Bando alle ciance e vediamo quali sono i posti maggiormente indicati per trascorrere una superlativa notte di San Lorenzo. Se siete a Roma, come non fare una capatina sulla meravigliosa terrazza del Gianicolo? Gli stessi romani si meravigliano della sua bellezza ogni qualvolta si affacciano dal Gianicolo. Questa location nonostante le luci della città — che devono essere poco intense affinché possano vedersi bene le stelle — senz’altro lascerà a bocca aperta i vostri interlocutori.

Litorale di Fregene

Passiamo al litorale, in questa magica circostanza anche una capatina in spiaggia, sulla riva del mare, è d’obbligo. Conosciuto per le sue feste ormai da diversi anni, nonché molto attrezzato, il litorale di Fregene può essere un ottimo posto dove trascorrere la notte di San Lorenzo. Complice la brezza marina, aspettare le stelle in una simile cornice, non ha davvero prezzo.

Lungo Lago a Castel Gandolfo

Proseguendo con la lista dei posti migliori dove poter osservare le stelle, troviamo senza ombra di dubbio il Lungo Lago a Castel Gandolfo non può certo mancare. Chi l’ha detto infatti che le stelle possono guardarsi solo dal mare? Anche in questo caso, il panorama non ha precedenti e il successo della serata è più che assicurato.

Torre Truglia a Sperlonga

Un’altra location degna di menzione è Torre Truglia a Sperlonga, in provincia di Latina. Raggiungibile dopo un lungo sentiero dai tratti panoramici, una volta arrivati in cima alla Torre sarà possibile vedere la città da entrambi i suoi suggestivi lati, colorando la vostra notte di San Lorenzo di una tinta unica.

Terrazza degli innamorati a Nemi

Veniamo infine, ma non per importanza, alla terrazza degli innamorati a Nemi. Inaugurata nel 2015, il posto è ricercatissimo dagli inguaribili romantici! Questa location è il luogo ideale se volete passare una serata romantica con il vostro lui/lei in quanto il caratteristico borgo di Nemi regala impareggiabili scorci che renderanno la vostra notte di San Lorenzo davvero unica ed indimenticabile.