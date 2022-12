Strage di Fidene, Giorgia Meloni parteciperà ai funerali dell’amica Nicoletta Golisano

Sarà presente anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai funerali di Nicoletta Golisano, la commercialista di Civitavecchia uccisa domenica 11 dicembre a Fidene: Nicoletta, insieme ad altre 3 donne, è stata uccisa da una scarica di colpi di pistola che il killer, Claudio Campiti, ora in prigione, ha esploso durante una riunione di condominio in un bar di via Monte Giberto.

La strage di Fidene: killer in prigione

L’uomo covava odio e risentimento, come abbiamo ricostruito anche in un altro nostro articolo, a causa di alcuni avvenimenti che si erano susseguiti tra il 2017 e il 2018. La sua azione è stata premeditata secondo i pm. Non è certo un caso, ad esempio, che proprio nel 2018, a seguito di una denuncia per atti vandalici che avrebbe fatto ricadere i sospetti sull’uomo stesso, Campiti aveva deciso di entrare a far parte del Poligono di tiro. Proprio davanti ai magistrati, nella giornata di mercoledì scorso, inoltre, il killer ha chiaramente ammesso il il rancore verso il consorzio Valleverde, che gestisce una serie di villette nella zona del lago di Turano, in provincia di Rieti. Insomma, qualcosa covava da tempo, e il tutto è terribilmente confluito nella strage di Fidene di domenica scorsa. Le vittime sono state in totale quattro donne, e altri feriti in condizioni non facili.

Sparatoria Roma, Giorgia Meloni era amica di una delle vittime: ‘Addio Nicoletta, eri una mamma splendida’

Giorgia Meloni ai funerali dell’amica Nicoletta Golisano, uccisa nella sparatoria di Fidene

I funerali per Nicoletta Golisano si terranno alle ore 15.00 nella Cattedrale di Civitavecchia e ad officiarle sarà il vescovo della Diocesi di Civitavecchia monsignor Gianrico Ruzza. La donna, commercialista nota, era nata e cresciuta a Civitavecchia dove aveva frequentato anche le scuole compreso il liceo classico Guglielmotti. Dunque, era molto amata e conosciuta nella comunità. Poi si era stabilita a Roma, a partire dai suoi studi universitari. Qualche ora dopo la terribile sparatoria di Fidene, Giorgia Meloni aveva pubblicato un post in cui esprimeva tutto il suo dispiacere per la scomparsa dell’amica, ritratta con lei in una foto, scrivendo: “Nicoletta era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d’arma da fuoco”.