Street Control a Roma, le telecamere che rilevano le infrazioni anche a 20 metri di distanza

Tornano le telecamere potenziate a Roma, in atto l’operazione definita “Street Control”: rilevamenti anche a 20 metri di distanza.

Roma, raddoppiano i controlli sulle strade. Il problema principale sono state le infrazioni in merito alle ZTL: le Zone a Traffico Limitato per molto tempo erano preda dei furbetti del tagliando. Coloro che facevano manovre azzardate pur di passare o peggio ancora fingevano di avere una targa in più inserita nella disponibilità del tagliando disabili per superare i controlli.

La nuova politica in materia ha ridotto le targhe disponibili per il passaggio a 3. Limitatamente a quelle depositate al reparto Mobilità. Le altre devono essere richieste, in caso di necessità, al call center apposito. Una scelta che ha ridotto notevolmente le infrazioni in tal senso. Ora poi si è aggiunta un’ulteriore iniziativa sulle strade. Quella dello “Street Control”.

Leggi anche: Roma: terreno sbancato vicino al Colosseo per realizzare l’insediamento abusivo | FOTO

Street Control a Roma: aumento di telecamere nella Capitale

La possibilità di mettere telecamere di sorveglianza che rintraccino le infrazioni anche a 20 metri di distanza dall’accaduto. Ampliare il raggio d’azione è l’imperativo delle autorità che sono stufe di combattere metaforicamente contro i mulini a vento. I contravventori rischiano multe salatissime che vanno dal passaggio all’interno delle ZTL ai divieti pi canonici.

Ora, con il nuovo sistema di sorveglianza e le aree preposte dotate di telecamera, sarà tutto più complicato per chi vorrà raggirare le autorità lungo le strade. Gualtieri si è detto soddisfatto per questo provvedimento: “È quello che stavamo aspettando in merito alla stretta auspicata da settimane. Un’evoluzione senza precedenti per Roma che andrà a colmare un ulteriore vuoto attraverso l’evoluzione e la presenza, con qualsiasi mezzo a disposizione”, ha concluso il sindaco.