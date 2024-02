Stupro di gruppo, fratelli violentano una 16enne: chiesti 10 anni

Stupro di gruppo. Un’accusa pesante per due fratelli romani, di 23 e 24 anni per i quali il pubblico ministero di Roma che ha coordinato le indagini ha chiesto la condanna a 10 anni. I due giovani avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità di una 16enne affetta da disturbi borderline, come riporta il Corriere della Sera, e l’avrebbero violentata due volte in un mese.

La ragazzina era la fidanzatina del cugino degli indagati e proprio quest’ultimo avrebbe diffuso video nella quale la 16enne si trovava in atteggiamenti intimi su una chat di gruppo. In quest’ultimo c’erano anche i due fratelli oggi a processo per lo stupro. Ecco che è scattata anche l’accusa per possesso di filmati pedo-pornografici. Ma a lasciare interrogativi è proprio la figura di questo fidanzato che aveva ripreso e fatto circolare i video nelle quali la sua ragazza era vittima degli abusi sessuali.

La 16enne vittima della violenza denuncia i suoi aggressori

È stata proprio la vittima a denunciare i suoi aggressori, dopo aver definitivamente allontanato il suo ragazzo che aveva assistito alle violenze senza cercare in alcun modo di proteggerla. Uno dei due abusi sessuali nell’ottobre del 2021 quando la giovane si era trovata in auto con il 23enne e il 24enne. I due le avevano proposto un rapporto orale al quale lei si era opposta con forza, senza però riuscire ad avere ragione visto che si trovava da sola in quella macchina.

Due gli episodi nei quali la ragazzina è vittima di abusi

Ma per la 16enne l’incubo non era ancora finito, meno di un mese dopo ha incontrato nuovamente quei due fratelli a casa del fidanzato e anche stavolta i due non hanno perso occasione per prendere di mira la ragazzina costringendola nuovamente a un rapporto orale, ma stavolta tutto succede davanti al fidanzato che resta a guardare senza muovere un dito per aiutare la ragazza.