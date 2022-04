Suicidio a Ladispoli, 45enne si lancia dal 7° piano: morto sul colpo

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina a Ladispoli quando un uomo si è suicidato buttandosi dal settimo piano di una palazzina.

Leggi anche: Tragedia a Roma: ‘Non ce la faccio più’, e si uccide

I fatti sono avvenuti intorno alle 10 in via Fiume, a Ladispoli. L’uomo, classe ’77, si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano della palazzina. Vani i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è poi giunta la Polizia per tutti gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento