Supermercati e centri commerciali aperti a Roma a Pasquetta 2023: ecco quali sono e gli orari

I centri commerciali saranno aperti o chiusi a Pasquetta a Roma e nel Lazio? Buone notizie per tutti gli amanti dello shopping e, perché no, di chi andrà a caccia di un acquisto last minute nei supermercati della Capitale e dintorni per la classica gita fuori porta/grigliata. Lunedì prossimo infatti, 10 aprile 2023, a differenza di Pasqua quando praticamente quasi tutte le grandi strutture commerciali resteranno chiuse, saranno molti i centri aperti. Vediamo allora tutte le informazioni e gli orari.

Centri commerciali aperti a Roma a Pasquetta 2023, orari, elenco completo

Per queste Festività Pasquali 2023 i centri commerciali hanno adottato disposizioni diversi. Alcuni hanno deciso di optare per la doppia chiusura per Pasqua e Pasquetta, tenendo cioè abbassate le saracinesche sia domenica 9 aprile 2023 che lunedì 10 aprile. Chi invece ha stabilito di restare aperto lo ha fatto soltanto per il giorno di lunedì considerando che, stando alle informazioni raccolte, trovare un centro commerciale aperto di Pasqua sarà praticamente impossibile. Diverso invece il discorso dei supermercati che, come vi abbiamo spiegato in questo articolo (anche se saranno davvero poche le eccezioni parlando sempre dei centri commerciali), potrebbero restare aperti anche a Pasqua con un orario ridotto. Ad ogni modo adesso vediamo l’elenco dei centri commerciali che resteranno aperti lunedì 10 aprile 2023 giorno di Pasquetta a Roma.

Orari Castel Romano Desginer Outlet Pasqua e Pasquetta 2023

Il centro rimarrà chiuso domenica mentre sarà aperto lunedì.

Porta di Roma chiuso 9 e 10 aprile 2023

Per quanto riguarda il centro commerciale Porta di Roma la struttura non aprirà né il 9 né il 10 aprile 2023. Negozi chiusi pertanto sia a Pasqua che a Pasquetta.

I Granai

Presso I Granai ci sarà il supermercato aperto ma soltanto lunedì per Pasquetta mentre il resto del centro commerciale sarà chiuso sia domenica che lunedì.

Dima Shopping Center Bufalotta aperto a Pasqua e Pasquetta

Resterà aperto a Pasqua il centro commerciale alla Bufalotta nell’omonima via al civico 548. A Pasqua il supermercato Carrefour resterà aperto con orario 8.00-21-00 lo stesso che sarà poi osservato l’indomani giorno di Pasquetta.

La Romanina chiuso a Pasqua e Pasquetta

Sabato 8 aprile il Centro sarà aperto dalle 9:30 alle 20 mentre Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile il Centro resterà chiuso.

Roma Est

Chiuso a Pasqua, aperto invece a Pasquetta il centro commerciale Roma Est.

Cinecittà 2

Chiuso il centro e dunque tutti i negozi sia a Pasqua che a Pasquetta.

Orari Maximo Pasqua e Pasquetta 2023, negozi aperti e chiusi

A Maximo supermercati chiusi il giorno di Pasqua, così come gli altri negozi e i ristoranti con questi ultimi tuttavia che potrebbero aprire. A Pasquetta invece l’orario osservato sarà quello dalle 8.00 alle 22.00. Centro commerciale Sedici Pini (Pomezia) chiuso a Pasqua e Pasquetta 2023.

Centri Commerciali aperti a Pasquetta lunedì 10 aprile 2023 a Roma e Provincia, gli orari

Allargando l’area di ricerca alla provincia di Roma ecco le altre alternative. Di seguito i centri commerciali che resteranno aperti (e quelli che invece non apriranno) lunedì prossimo, 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta.

Parco da Vinci e The WoW side Center a Fiumicino Pasqua e Pasquetta, orari

Per quanto riguarda il Da Vinci Domenica 9 Aprile (Pasqua) il centro sarà chiuso mentre Lunedì 10 Aprile (Pasquetta) sarà aperto dalle 10:00 alle 21:00. Per quanto riguarda il secondo, il nuovo The WoW side Center (ex Parco Leonardo), la struttura resterà chiusa a Pasqua mentre sarà aperta a Pasquetta.

Sedici Pini (Pomezia)

A Pomezia invece il centro commerciale Sedici Pini resterà chiuso sia nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, che in quello di Pasquetta, lunedì 10. Pertanto anche il supermercato Coop non sarà aperto al pubblico, così come i restanti negozi.

Orario Parco 51 (Pomezia) Pasqua e Pasquetta 2023

Nell’altro centro commerciale di Pomezia, Parco 51, a Pasqua negozi chiusi mentre il giorno successivo la struttura sarà regolarmente aperta.

Valmontone Outlet

A Valmontone l’outlet resterà chiuso il giorno di Pasqua mentre sarà aperto lunedì, giorno di Pasquetta.

Supermercati aperti o chiusi a Roma e nel Lazio a Pasqua 2023? Orari e info (ilcorrieredellacitta.com)