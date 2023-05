Sweat and Dust Country Festival 2023 a Roma, arriva il ballo Country: ecco quando, dove e programma completo

Torna l’appuntamento con lo ‘Sweat and Dust Country Festival Rome’, un evento che si svolgerà il 9, 10 e 11 giugno e si prefigge di diffondere la cultura country americana. Per questo il leitmotiv della rassegna sarà la country music con band live e balli che ne sono la massima espressione. Una disciplina che viene conosciuta anche come ‘Line Dance’, già molto diffusa in diversi paesi europei e non di meno anche nella capitale.

Qual è il programma dei tre giorni di evento

La manifestazione ospiterà 5 dei più famosi coreografi in attività, 12 dei più importanti DJ del settore e il più grande gruppo di ballo esistente in Europa, gli United Countries. Ma sono diverse e davvero numerose le attrazioni previste per l’occasione: il Beer festival, la line dance beginner, i Bull Riders, lo street food, il wedding corner, laboratori di artigianato, playground, auto americane e country retailers.

Si tratterà, quindi di una tre giorni ricca di eventi che non mancheranno di coinvolgere adulti e bambini. Non solo festa della birra, con la celebrazione dell’Heineken e della nuova nata: Heineken Silver, ma anche cowboy che cercheranno di stare in sella a tori scatenati più di dici secondi, laboratori stile country, un’ampia area giochi per i più piccini e sempre per questi ultimi la possibilità di salire in sella a un pony per provare il brivido di cavalcare.

Dove si svolgerà il Sweat and Dust Country Festival

L’evento si terrà presso il Villaggio Equestre “la Macchiarella” situato nel parco del litorale laziale e si estende su una superficie di 9 ettari. Una location che dispone di 4 Campi: il primo ha una superficie di un ettaro con spalti e sedute per la giuria, il secondo ha una superficie di 50×40 m e gli altri due sono leggermente più piccoli. Tutti i campi sono forniti di illuminazione e sono circondati da una pista di 800 metri.