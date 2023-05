Claudio Baglioni, quando esce il film evento Tutti su Buon compleanno Claudio: trama e anticipazioni

Tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Claudio Baglioni. Si racconterà a cuore aperto a Mara Venier: dall’amore alla carriera. Soprattutto, presenterà il suo nuovo film evento in uscita nelle principali sale italiane: “Tutti su! Buon compleanno Claudio”, ecco di cosa parla.

Quando esce il nuovo film evento di Claudio Baglioni?

Il film evento di Claudio Baglioni dal titolo “Tutti su! Buon compleanno Claudio” è stato prodotto da Friends&Partners con Come Srl e la partecipazione del Teatro dell’Opera di Roma. La parte della distribuzione, invece, è curata da Medusa Film. La pellicola tanto attesa dalle migliaia di fan del cantautore, arriverà in alcune sale italiane il 15 maggio, ma sarà disponibile solo per tre giorni: 15, 16 e 17 maggio. Quindi affrettatevi!

Tutti su! Buon compleanno Claudio: trama e anticipazioni

Di cosa parlerà il film? Il film evento è un progetto musicale che raccoglie i 12 straordinari concerti di Baglioni. Questi sono avvenuti dal 3 al 19 giugno del 2022 alle Terme di Caracalla in apertura della stagione lirica del Teatro dell’Opera di Roma, avendo così un grande primato nella storia. Nessun cantante pop, infatti, aveva mai aperto il grande evento. Baglioni l’ha fatto, con il suo progetto musicale “Dodici note-Tutti su!” raccontato nella pellicola. Il film è dunque, un docufilm musicale. Lo stesso cantautore l’ha definito: “Più che un film evento è un film su un evento“.

Il progetto musicale

Alla regia di questo inedito progetto c’è Duccio Forzano, che ha lavorato con ben 14 macchine da ripresa. Il film racconterà la musica, le arti e l’interdisciplinarità fra queste, tra la musica, il ballo e la performance. Sarà un’esperienza sensoriale che lascerà tutti a bocca aperta, almeno così promette il regista. In scena ci sono oltre 123 tra i musicisti e le musiciste più acclamate, non solo: coriste e performer da tutto il mondo. La direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini.