Paura sul GRA: tamponamento in galleria, un ferito e lunghe code

Roma. Che si tratti di incendi o incidenti, non c’è pace — purtroppo — sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare, all’interno della Galleria Appia.

Leggi anche: Incendio sul GRA: una colonna di fumo invade la carreggiata (FOTO)

Tamponamento sul Raccordo: la situazione

Come anticipato, il sinistro è avvenuto oggi, 29 giugno, sul Grande Raccordo Anulare, all’all’interno della Galleria Appia. Un tamponamento tra auto la causa dell’incidente che complessivamente ha coinvolto 2 vetture, un furgone e un motociclo.

A seguito dell’impatto la persona a bordo del mezzo a due ruote è rimasta ferita ma fortunatamente non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118, le squadre dell’Anas e la Polizia Stradale.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità i disagi non si sono fatti attendere. Si segnala infatti la presenza di code nel tratto di strada interessato, nonché un restringimento della carreggiata. I rallentamenti partono dalla Laurentina. Le polizia stradale è attualmente al lavoro per il normale ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento 17.49

I veicoli sono stati rimossi e la viabilità sta gradualmente tornando regolare.