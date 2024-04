Telelaser Lazio: controlli contro l’alta velocità, ecco dove | Postazioni autovelox fino al 21 aprile

Non si fermano i controlli della Polizia Stradale su strade e autostrade del Lazio. Anche questa settimana saranno diverse le postazioni mobili degli agenti lungo alcune delle arterie principali della Regione. Nel mirino l’alta velocità e i comportamenti scorretti alla guida.

Inizia una nuova settimana e come sempre diamo uno sguardo al programma di controlli con la strumentazione telelaser predisposto dalla Polizia di Stato. Ad eseguirli sul “campo” saranno poi gli agenti della Polstrada: nei prossimi giorni saranno attenzionate nuovamente le autostrade specie nel fine settimana considerando che la viabilità da e per il mare sta entrando nel vivo. Scopriamo allora il calendario delle postazioni autovelox mobili nel Lazio dei prossimi giorni.

Autovelox Lazio: calendario dei controlli dal 15 al 21 aprile 2024

Dando un primo sguardo al calendario del telelaser possiamo subito anticipare che, a differenza di quanto accaduto le scorse settimane, non ci saranno le postazioni autovelox né sul Grande Raccordo Anulare né sulla statale SS148 Pontina. Non mancheranno invece, come detto, le verifiche sulle autostrade. Ad ogni modo nei prossimi giorni il piano di accertamenti sarà minore rispetto al solito: saranno soltanto due infatti i giorni in cui verranno predisposti i punti autovelox. E sarà nel weekend. Ecco pertanto il calendario completo:

Sabato 20 aprile 2024: Autostrada A12 Roma Civitavecchia (Roma)

Domenica 21 aprile 2024: Autostrada A24 (Roma)

Questo per quanto riguarda il Lazio. In Umbria invece – il compartimento competente della Polizia Stradale è il medesimo per entrambe le Regioni – verifiche avranno luogo sulla SS675 in direzione nord (TR) e sulla stessa strada in direzione opposta rispettivamente martedì 16 aprile e venerdì 19 aprile.