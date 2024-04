Telelaser Lazio, controlli nella settimana del ponte del 25 aprile: dove e quando

Nuova settimana di controlli su strade e autostrade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Verifiche soprattutto nel weekend quando in tanti si sposteranno per il ponte del 25 aprile. Vediamo il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima.

Non si fermano i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare i comportamenti errati alla guida su tutti l’alta velocità (ma anche la distrazione al volante) causa sempre più spesso di incidenti stradali anche gravi. Per questo, ogni settimana, la Polizia di Stato predispone un piano di verifiche puntuali sul territorio nazionale: ad eseguirli “sul campo” come sempre poi le pattuglie della Polizia Stradale dotate di strumentazione altamente tecnologiche per rilevare le infrazioni al codice della strada.

Autovelox Lazio, controlli da lunedì 22 aprile a domenica 28 aprile 2024

Vediamo nel dettaglio adesso quanto è stato predisposto per la Regione Lazio. Da capire, ad esempio, se nuove verifiche saranno predisposte sul Grande Raccordo Anulare ma anche sulla Pontina, notizia che interessa da vicino tutti i pendolari che transitano quotidianamente su queste arterie. Viceversa, per il weekend, è la mobilità da e verso il mare a finire particolarmente attenzionata, con in più come detto il traffico in uscita e in entrata dalle città per via del ponte del 25 aprile. Di seguito ecco allora il piano completo dei controlli dei prossimi giorni.

Telelaser Lazio: dove e quando saranno le postazioni della Polstrada