Telelaser Lazio, i controlli in vista del 2 giugno: niente Pontina ma riecco il GRA | Elenco postazioni autovelox

Autovelox Lazio, diffuso il calendario dei controlli su strade e autostrade Regionali nella settimana della festività del 2 giugno. A differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi non ci sarà la Pontina ma torneranno le postazioni mobili telelaser sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Vediamo insieme il calendario completo con i controlli giorno per giorno.

E’ iniziata una nuova settimana che ci porterà peraltro alla festività del 2 giugno (domenica prossima). Come ogni lunedì allora diamo uno sguardo al calendario dei controlli che le forze dell’ordine effettueranno nei prossimi giorni con la strumentazione mobile del telelaser. Il piano delle verifiche, com’è noto, è predisposto dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale: ad eseguire poi gli accertamenti sul “campo” sono gli agenti della Polstrada. Che dire allora di quanto stabilito per il Lazio?

Weekend nero, nerissimo sulle strade di Roma: quattro morti in tre giorni

I controlli hanno l’obiettivo di contrastare tutti quei comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità, causa sempre più spesso di gravi incidenti stradali. Nelle ultime ore soprattutto Roma è finito al centro della cronaca, e non è purtroppo una novità: decine le vittime della strada da inizio anno, ben quattro quelle registrate tra venerdì e domenica.

C’è Marco Filomeno, il centauro deceduto sulla Via del Mare, e Stefano Cicconi, investito dalla moglie nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane. E ancora il 24enne che è deceduto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero nella notte di ieri mentre percorreva la Via Gianicolense. Una vera e propria strage insomma.

Autovelox Lazio: le postazioni fino a domenica 2 giugno 2024

In questa situazione, a dir poco allarmante, arrivano dunque i nuovi controlli con la speranza che raggiungano l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali. Ma dove e quando saranno? Le prime postazioni – che non riguarderanno come detto la Pontina – ci saranno già nel corso della giornata di oggi, per poi proseguire, abbracciando tutte le province, fino al prossimo weekend. Quali saranno però le strade ricomprese nell’elenco?

Validità da lunedì 27 maggio 2024 a domenica 2 giugno 2024