Telelaser Pontina, ancora controlli sulla SS148 (e non solo): postazioni autovelox Lazio fino al 26 maggio

Nuova settimana, nuovi controlli su strade e autostrade del Lazio. Anche nei prossimi giorni la Polizia Stradale sarà impegnata in un programma di verifiche sul territorio per contrastare i comportamenti errati alla guida: vediamo l’elenco delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima.

E’ stato diffuso poco fa il piano di controlli con la strumentazione mobile telelaser che avrà luogo nella Regione Lazio da parte delle forze dell’ordine nei prossimi giorni. Come di consueto la Polizia di Stato ogni settimana rende noto il calendario delle postazioni telelaser sulle strade italiane: si tratta di un modo per incentivare il rispetto delle regole al volante, su tutti l’osservazione dei limiti di velocità la cui violazione spesso è alla base degli incidenti, purtroppo anche molto gravi. Ad eseguire “sul campo” i controlli sono poi le pattuglie della Polstrada: ma dove saranno gli agenti della Stradale questa settimana sulle strade del Lazio?

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili telelaser fino a domenica 26 maggio 2024

Dando un primo, rapidissimo sguardo al piano di controlli possiamo intanto dire che nuovamente tra le strade attenzionate dalla Polizia Stradale ci sarà la Pontina, proprio come accaduto in queste ultime settimane. Del resto la SS148 è una delle arterie del Lazio più “complicate”, soprattutto in termini di sinistri stradali e traffico in generale.

Dopodiché nel weekend attenzione sarà data – inevitabilmente – alla viabilità da e per il mare con controlli ad esempio lungo l’A12 Roma Civitavecchia. Non mancheranno poi i controlli in provincia, con alcuni degli snodi principali dislocati tra Rieti e Frosinone oggetto di monitoraggio da parte degli agenti. Di seguito dunque il calendario completo delle verifiche con il telelaser giorno per giorno.

Autovelox Lazio: validità da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio