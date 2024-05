Telelaser Pontina e GRA, attenzione ai controlli questa settimana | Quando e dove

Telelaser Pontina e Raccordo, attenzione ai controlli della Polizia Stradale questa settimana. Il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 19 maggio 2024. Ecco dove e quando ci saranno.

Nuova settimana, nuovo “giro” di controlli della Polstrada su strade e autostrade del Lazio. Come ogni settimana le forze dell’ordine presidieranno alcuni degli snodi viari principali della Regione per verificare il rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti: si tratta di un modo, quello dei controlli effettuati con le strumentazioni mobili, per scoraggiare comportamenti errati alla guida, causa sempre più spesso di incidenti stradali (anche gravi). Diamo uno sguardo dunque a quanto previsto per la settimana appena iniziata.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili autovelox fino al 19 maggio 2024

Detto della Pontina, che proprio come una settimana fa sarà interessata dai controlli, ci saranno ovviamente anche altre strade attenzionate dalla Polizia Stradale anche nel resto delle Province. Come per la statale “4” a Rieti ad esempio, oppure per il Grande Raccordo Anulare a Roma.

Postazioni mobili, infine, anche a Viterbo (nel mirino la Narni-Orte) e Frosinone, con la strada provinciale 277. Di seguito dunque il calendario completo delle postazioni mobili telelaser con le verifiche che avranno luogo a partire da oggi e per i prossimi giorni.

Validità da lunedì 13 maggio 2024 a domenica 19 maggio 2024

Lunedì 13 maggio 2024 – SS4 km 58 – Rieti

Mercoledì 15 maggio 2024 – SS 675 Narni Orte – Viterbo

Giovedì 16 maggio 2024 – SS148 Pontina – Sabaudia (Latina)

Venerdì 17 maggio 2024 – Sp 277 Asse Frosinone – Frosinone

Domenica 19 maggio 2024 – A/24 Tratta Castel Madama / A GRA (Grande Raccordo Anulare) – Roma

Gli ultimi incidenti stradali nel Lazio

Anche negli ultimi giorni, purtroppo, nonostante i controlli puntuali delle forze dell’ordine, nel Lazio si sono verificati diversi incidenti stradali, alcuni anche con conseguenze gravi. L’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto tre giorni fa, a Roma est: a perdere la vita è stato un 37enne, rimasto ucciso nel terribile impatto avvenuto sulla Prenestina tra la moto sulla quale viaggiava e un’autovettura. E poi, ancora, la morte del giovane Alessio, avvenuto nel drammatico sinistro a Torre Maura. Ad oggi sono 52 le vittime della strada a Roma e provincia da inizio anno: una strage a cui non si riesce a porre fine.