Telelaser Pontina: il calendario delle postazioni autovelox mobili nel Lazio fino a domenica

Telelaser Lazio, tornano le verifiche da parte della Polizia Stradale anche sulla statale 148. Ecco il calendario completo dei controlli fino a domenica prossima, 12 maggio 2024, con tutte le strade interessate.

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine su strade e autostrade del Lazio. Anche nei prossimi giorni, in questa seconda settimana di maggio, non mancheranno le postazioni mobili di verifica della velocità da parte della Polstrada. Con una novità che interesserà da vicino i pendolari della Pontina: tornano infatti, dopo qualche settimana di stop, le postazioni lungo la strada che collega Roma a Latina, la SS148. Scopriamo insieme dunque il calendario completo dei controlli fino a domenica prossima.

Autovelox Lazio, i controlli di questa settimana

Il piano di verifiche, lo ricordiamo, è predisposto periodicamente, a cadenza settimanale, dalla Polizia di Stato in tutte le Regioni del territorio nazionale. Ad eseguirle poi sul “campo” sono gli agenti della sezione Stradale che hanno in dotazione le strumentazioni più recenti in materia di controllo elettronico della velocità (ma non solo). Su tutti quella del telelaser. Ebbene, entrando nello specifico per la settimana in corso, ci sono diverse novità rispetto ai controlli andati in scena nei giorni del ponte del 1 maggio. Tra questi c’è senza dubbio la Pontina come detto, rimasta esclusa dai controlli dell’ultimo periodo, ma anche un nuovo tratto dell’autostrada A24.

Validità da oggi lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio

Lunedì 6 maggio 2024 – SS148 Pontina (Sabaudia – Latina)

Martedì 7 maggio 2024 – SP 277 Asse Attrezzato Frosinone (Frosinone)

Giovedì 9 maggio 2024 – SS675 Loc. Orte (Viterbo)

Sabato 11 maggio 2024 – A/24 tratta C. Madama Barriera Roma Est (Roma)

Domenica 12 maggio 2024 – SS4 Loc. Osteria Nuova (Rieti)

Questo, ribadiamo, è il piano dei controlli per la settimana in corso. Dopodiché ulteriori verifiche saranno predisposte da lunedì prossimo, 13 maggio, per i successivi sette giorni. Su www.ilcorrieredellacitta.com tutti gli aggiornamenti.