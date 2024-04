Telelaser Lazio: controlli nella settimana del 1 maggio, ecco dove e quando

Telelaser Lazio, anche questa settimana saranno serrati i controlli delle forze dell’ordine su strade e autostrade della Regione. Nel mirino alta velocità e comportamenti scorretti alla guida. Nei prossimi giorni, per i più fortunati, ci sarà la partenza per il ponte del 1 maggio: attenzione allora ai controlli della Polizia Stradale.

Mancato rispetto dei limiti di velocità, guida in stato di ebrezza, distrazioni. Il lungo elenco di sinistri stradali nel Lazio – l’ultimo dall’esito mortale è avvenuto poche ore fa a Roma – continua ad allungarsi. Per questo non si abbassa l’attenzione delle forze dell’ordine che, oltre ai normali controlli alla circolazione stradale, ha preparato anche per i prossimi giorni il consueto servizio mirato svolto con le strumentazioni autovelox mobili. Le postazioni telelaser per l’appunto. Vediamo dove e quando scatteranno allora i controlli.

Autovelox Lazio: postazioni mobili telelaser dal 29 aprile al 5 maggio

Come detto sono giorni all’insegna di traffico e spostamenti da nord e sud dello stivale considerando il ponte prima del 25 aprile e adesso quello imminente per la festa dei lavoratori (per non parlare dei più fortunati che sono riusciti a legarli addirittura assieme). Nei prossimi giorni, restando in tema di controlli, sono diverse le postazioni della Polstrada, predisposte dalla Polizia di Stato, calendarizzate sulle strade del Lazio. In tal senso, nella mattinata odierna, è stato reso noto il programma completo con le postazioni mobili contro l’alta velocità che avranno luogo nei prossimi giorni.

Validità da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio 2024

Le date e le strade da segnare:

29/04/2024 – Strada Statale SS / 2 Cassia (Viterbo)

04/05/2024 – Autostrada A / 12 Roma – (Civitavecchia – Roma)

05/05/2024 – Autostrada A / 24 – (Roma)

Il piano dei controlli

Com’è noto è la Polizia di Stato a rendere pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Sul portale poliziadistato.it è disponibile il calendario anche per le altre Regioni italiane: si tratta, spiegano dalla Questura, “di un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente”. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, sempre parlando per il Lazio, verifiche erano state fatte prima e dopo il 25 aprile sempre sulla Roma Civitavecchia, la Cassia e l’autostrada A24. Un piano che, come visto, sarà riproposto in questa prima settimana di maggio.