Previsioni traffico ponti 25 aprile e 1 maggio: orari e giorni da evitare | Traffico intenso su GRA e A91 nel Lazio

Alla vigilia della festa della liberazione è stato diffuso il piano previsionale della viabilità al livello nazionale in vista dell’esodo per il doppio ponte (c’è anche quello del 1 maggio a stretto giro). Delineate le date e gli itinerari maggiormente a rischio dove si concentreranno i flussi veicolari. Nel Lazio traffico da bollino rosso soprattutto su GRA e A91.

Si parte domani con il 25 aprile e si rientrerà domenica. Qualche fortunato riuscirà addirittura a fare il “maxi ponte” agganciandoci anche quello del 1 maggio, che quest’anno capita di mercoledì. Ad ogni modo saranno milioni gli italiani che nelle prossime ore si metteranno in viaggio per raggiungere località vacanziere oppure più semplicemente i propri familiari. Di conseguenza è atteso un aumento sensibile del traffico sulle principali strade e autostrade delle stivale. Vediamo allora quali saranno le giornate maggiormente a rischio.

Traffico ponti 25 aprile e 1 maggio: le date da evitare

La finestra principale degli spostamenti riguarderà come detto i giorni da giovedì a domenica di questa settimana e poi quelli che vanno da mercoledì prossimo fino nuovamente alla domenica successiva, con il solo intervallo delle giornate di lunedì 29 e martedì 30. Secondo Viabilità Italia la prima giornata da bollino rosso sarà proprio quella di domani, in particolare nelle ore mattutine di giovedì 25 aprile. Meglio allora, per chi può, mettersi in viaggio già da stasera.

Dopodiché particolarmente “calde” in tema di viabilità saranno le giornate del 28 aprile e del 5 maggio, specie nel pomeriggio, quando si concentreranno gli spostamenti domenicali per il rientro. Tra gli itinerari preferiti dai turisti, ci sono le grandi città d’arte ma anche le località balneari (tempo permettendo), mentre a livello regionale si prevedono flussi intensi verso Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo.

Le strade più trafficate, nel Lazio previsti congestionamenti su GRA e A91 Roma Fiumicino

Nel Lazio particolare attenzione sul Grande Raccordo Anulare e sulla A91 Roma-Fiumicino; nel milanese la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga mentre a Torino il Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle e a Napoli la statale 163 Amalfitana.

Stop alla circolazione dei mezzi pesanti: quando e dove

Per favorire gli spostamenti, spiega Anas in una nota, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio dalle 09.00 alle 22.00. Anche in vista del controesodo nella giornata di domenica 5 maggio il blocco sarà in vigore dalle 09.00 alle 22.00.

Stop ai cantieri

Per favorire i flussi veicolari alcuni cantieri su strade e autostrade saranno fermati in un’ottica di alleggerimento in vista proprio di questi ponti festivi di Primavera. In particolare da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6 maggio sempre Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell’incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. In altri, circa 459 definiti inamovibili, sono stati previsti per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche.

Attenzione alle condizioni meteo