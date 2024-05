Incidente mortale a Roma est: chiusa Via Prenestina

Incidente mortale stamattina a Roma est sulla Via Prenestina. La strada risulta ancora chiusa. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi di un grave incidente, avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, all’intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova, tra un motociclo Yamaha ed una Fiat 500. Dopo lo scontro, il motociclista, italiano di 37 anni, è stato trasportato presso il Policlinico Tor Vergata, dove è successivamente deceduto. Il conducente della Fiat 500, un uomo italiano di 29 anni, il quale si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato condotto presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici di rito. Le pattuglie sono tuttora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Via Prenestina chiusa oggi 9 maggio

Via prenestina è chiusa in questo momento in entrambi i sensi all’altezza del bivio di via fosso dell’Osa a causa di un incidente purtroppo dall’esito mortale.

Ieri un pedone travolto e ucciso sulla Via del Mare

Si tratta del secondo incidente dall’esito mortale in poco meno di 24 ore. Ieri, lo ricordiamo, un pedone è stato travolto e ucciso sulla Via del Mare. Si tratta di un uomo, falciato da un furgone vicino al semaforo di Tor di Valle poco dopo le 5 del mattino. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

