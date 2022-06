Roma, tenta di rapire un bimbo davanti all’asilo: scoppia la lotta con mamma e maestre

Panico davanti a una scuola materna all’Eur a Roma dove un uomo ha cercato di rapire un bambino di appena 4 anni. Ma la mamma del piccolo, soccorsa prontamente anche da alcune maestre, è riuscita a rifugiarsi nella struttura riuscendo così ad evitare il peggio.

Tentato rapimento all’Eur

Il tutto è successo lunedì scorso, 6 giugno 2022, mentre la donna stava accompagnando il figlio a scuola. La persona, che è stata poi arrestata, si è presentata dinanzi all’Istituto Maisonnette di Via dell’Umanesimo; non appena visto la mamma vi si è avventato contro tentando di portarle via il bimbo. La mamma però ha reagito: le urla e le grida hanno attirato le maestre che si sono precipitate fuori per aiutarla. Insieme, non senza fatica, sono riuscite ad avere la meglio trovando riparo nella struttura scolastica. Immediata è scattata poi la chiamata al 112.

La fuga

L’uomo, che non è riuscito nel suo folle intento sulle cui ragioni sono tuttora in corso accertamenti, ha provato così a fuggire ma è stato rintracciato poco distante dai Carabinieri giunti nel frattempo sul posto.

Leggi anche: Ostia, baby gang semina il terrore sul litorale: 6 ragazzi accusati di sequestro di persona, aggressioni e minacce

Chi è l’uomo che ha tentato di rapire un bambino a Roma

La persona fermata è 40enne di nazionalità romena già noto alle forze dell’ordine. Adesso si attende la convalida dell’arresto: l’accusa nei suoi confronti è quella di tentato sequestro di persona aggravato.

Foto di repertorio