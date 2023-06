Tentata rapina a Roma, paura nel bar in Via Ostiense: “Erano in due, mi hanno colpito in testa”

Paura a Roma in un bar situato in Via Ostiense teatro nelle scorse ore di una tentata rapina. In due, stranieri, sono entrati nel locale e hanno minacciato il proprietario: quest’ultimo però ha reagito ed è stato per questo colpito in testa da uno dei due malviventi. Fortunatamente però, il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato il colpo. E soprattutto ha permesso di assicurare alla giustizia la coppia di banditi.

Tentata rapina nel Bar in Via Ostiense

La coppia di criminali è ora accusata di tentata rapina in concorso. I 2, armati con cocci di bottiglia, nella tarda serata di ieri, hanno prima minacciato e poi colpito in testa il titolare di un bar in Via Ostiense come detto, con lo scopo di farsi consegnare l’incasso. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento dei poliziotti allertati nel frattempo, non sono riusciti a portare a termine il loro piano; la vittima è stata invece portata in Ospedale per le cure del caso.

Arrestati due marocchini a Roma, terza rapina in poche ore nella Capitale

Per i malviventi si sono invece spalancate le porte del carcere dopo che la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida degli arresti. Si tratta di due cittadini di origine marocchina, rispettivamente di 45 e 33 anni. Ma quella andata in scena sull’Ostiense non è stata l’unica rapina avvenuta a Roma nelle ultime ore: sulla Togliatti una prostituta è stata rapinata da un “finto cliente” che le ha portato via tutto quello che aveva; al Tuscolano invece un ragazzo che stava rincasando è stato avvicinato da un’auto dalla quale sono scesi due banditi che lo hanno rapinato. La nota positiva, passateci l’espressione, è che in tutti e tre i casi i responsabili sono stati rintracciati e arrestati. Ma la paura per questi episodi di criminalità chiaramente resta.

Nettuno, ‘Mia o di nessun altro’: minaccia la ex, si presenta con il trattore e le danneggia casa (ilcorrieredellacitta.com)