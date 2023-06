Roma, paura sulla Togliatti: “Quanto vuoi?”, avvicina la prostituta e la rapina

Attimi di paura ieri sera per una prostituta sulla Palmiro Togliatti a Roma. La ragazza, che era in attesa di “clienti”, è stata avvicinata da un giovane straniero. Inizialmente nulla di strano, ma le cose sono cambiate quando all’improvviso il ragazzo ha mostrato alla donna un coccio di bottiglia rivelando le sue vere intenzioni: così la prostituta, temendo un’aggressione, gli ha consegnato tutto quello che aveva. Ma un’altra ragazza che si trovava con lei ha assistito alla scena ed ha chiamato il 112.

Il tutto è successo intorno alle 3.00 della notte appena trascorsa. La ragazza ha la sua “postazione” lungo viale Palmiro Togliatti in corrispondenza con via dell’Incoronata, in zona Quarticciolo/Alessandrino. La giovane, di nazionalità romena, è stata avvicinata dallo straniero che minacciandola con un coccio di bottiglia l’ha rapinata dei soldi che aveva con sé. A quel punto un’altra donna, connazionale della vittima, ha subito chiamato il 112 benché sotto choc.

Arrestato 20enne marocchino per rapina

L’intervento è stato assegnato alla Centrale Operativa dei Carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma che, acquisita la descrizione dell’uomo, dopo brevi ricerche, lo hanno individuato, nelle vie limitrofe, mentre ancora possedeva la refurtiva e gli effetti personali che aveva sottratto alla ragazza. Il malvivente, un 20enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato per rapina aggravata. La ragazza è ritornata in possesso delle sue cose e l’arrestato è stato portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina presso le aule di Piazzale Clodio.

