Roma, calci e pugni per rapinare un 54enne: fermati 4 componenti di una baby gang

Appena sceso dall’autobus lo hanno riempito di botte e si sono fatti consegnare i contanti e il cellulare. La vittima un 54enne che ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari ospedalieri di Tor Vergata per le ferite riportate; i malviventi, invece, sono una gang di ragazzini di età compresa tra i 15 e 16 anni. O almeno questa è la pista che stanno seguendo gli investigatori che indagano sul caso.

Il gruppo di ragazzini ha organizzato un agguato nei confronti del 54enne

Un vero e proprio agguato senza scrupoli, con una violenza inaudita, che si è concretizzato in un’aggressione con calci e pugni da parte di una baby gang che sembra avesse puntato la sua vittima già sul bus e lo ha aspettato, pedinato, accerchiato per mettere a segno un colpo di pochi spiccioli: 20 euro e un cellulare, come riporta Il Messaggero. Ma la Polizia, allertata da una passante che ha assistito alla scena, ha avviato immediatamente le indagini, grazie anche alle testimonianze, sono risaliti a quel gruppo di ragazzini che era scappato a piedi dal luogo dell’aggressione in viale Alessandrino.

Le indagini lampo che hanno incastrato 4 giovanissimi

Ai è trattato di indagini lampo, i poliziotti, in brevissimo tempo, sono riusciti a rintracciare i giovanissimi delinquenti che, quando hanno visto arrivare le Volanti, hanno cercato di disfarsi del ‘bottino’ buttandolo in una siepe. In quattro sono stati fermati con l’accusa di rapina. Si tratta di ragazzini residenti in zona e, sembra si siano già resi autori di altri furti e rapine tra le zone di Torre Angela e Tor Vergata. Ma le attività investigative proseguono per rintracciare gli altri componenti della gang. Intanto, però, i quattro fermati sono stati portati nell’ufficio del distretto Prenestino e messi a confronto con la vittima che li ha riconosciuti. Per tutti e quattro è stata redatta informativa di reato.