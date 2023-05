Roma, minimarket preso di mira dalla baby gang a Colli Aniene: individuati 5 ragazzini

Alcuni baby rapinatori sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato di Roma come il gruppo di adolescenti che avevano seminato il terrore, in particolare, in un minimarket situato nella zona dei Colli Aniene, in più occasioni, derubato e anche rapinato dai giovani malviventi.

L’ultima aggressione ai danni dell’esercizio commerciale

L’ultimo e più grave episodio è avvenuto all’inizio del mese scorso: nel tardo pomeriggio, alla sala operativa della Questura di Roma, è giunta la segnalazione di una rapina appena consumata in un minimarket gestito da un uomo originario del Bangladesh e subito è stata inviata sul posto una volante. La vittima ha raccontato ai poliziotti che poco prima un gruppetto di ragazzini era entrato nel negozio e, mentre alcuni di loro distraevano il proprietario ed il commesso, gli altri rubavano della merce; ad un certo punto erano entrati altri 2 minori, entrambi con il viso coperto, uno dei quali armato di coltello che, dopo aver minacciato il titolare, hanno portato via l’intero registratore di cassa. Uno dei giovani, accortosi della presenza di un sistema di video sorveglianza, prima di fuggire, ha strappato una telecamera. Il proprietario, sentito dagli investigatori, ha aggiunto che aveva già subito dallo stesso gruppetto dei furti nei giorni precedenti e proprio per questo aveva tenuto chiuso l’attività per qualche tempo.

Le indagini che hanno portato a individuato i cinque sospettati

Gli agenti del IV Distretto San Basilio, grazie ad alcune immagini di videosorveglianza ed alla perfetta conoscenza del loro territorio, hanno avviato le indagini per la ricerca dei sospettati. Venuto a conoscenza dell’attività di polizia giudiziaria, uno dei presunti partecipanti alla rapina, si è presentato negli uffici del IV Distretto.

Al momento sono 5 i ragazzi, tutti affidati ai rispettivi genitori, per i quali è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura per i minorenni di Roma.