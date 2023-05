Baby gang all’assalto del capolinea di Anagnina, aggredito autista ATAC

Ancora aggressioni nella zona delle Metro di Roma, con l’ultimo episodio che si è svolto nella zona del capolinea di Anagnina. A farne le spese, ancora una volta, un dipendente di ATAC, che si è trovato assalito da una baby gang all’alba della giornata di oggi. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione di cui è stato vittima, che lo hanno portato a riceve violenti pugni e calci dai giovani malviventi.

L’aggressione all’autista ATAC ad Anagnina

Stava per iniziare il turno di lavoro, che alle 5 di questa mattina lo facevano partire dalla stazione ferroviaria per il classico giro di linea. Era in procinto di entrare sul suo mezzo di lavoro, quando d’improvviso è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi minorenni. La zona non è vivissima in quel momento, complice anche l’ora. Resta che scatta un forte litigio tra l’autista e i giovani, probabilmente legata a futili motivi: ipotizzabile una sigaretta non data ai ragazzi o una semplice banconota da pochi euro.

Il pestaggio ai danni dell’autista

Resta che per futili motivi, partono degli insulti tra le due parti. Parolacce che, nel giro di poco tempo, si trasformano poi in violenze da parte della baby gang. I giovani infatti aggrediscono l’autista con pesanti botte, che fanno volare addosso all’uomo schiaffi, pugni e calci. La vittima è lasciata in una classica “pozza di sangue”, tanto da avere la forza solamente di chiamare il 112 e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per farsi soccorrere. Oltre all’uomo, unico testimone della vicenda un ragazzo minorenne, che al momento dell’aggressione doveva prendere quella linea autobus e risulta estraneo alla brutale rissa.

Le iniziative di ATAC contro le aggressioni

Intanto, all’interno di ATAC si cerca di reagire alle aggressioni subite ai danni dei propri dipendenti. Il sindacato FIT CISL lancia un corso “anti-aggressione”, che spero quantomeno di disincentivare il fenomeno. Ma rimane come, almeno oggi, ci sia un problema di sicurezza nelle stazioni romane.