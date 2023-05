Ostia, accerchiato e pestato dal branco in pieno giorno per una catenina d’oro

Ostia. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 maggio 2023, si è verificata una rapina abbastanza violenta ai danni di un ragazzo: la vittima è stata letteralmente accerchiata, chiusa, da un gruppo formato da almeno 5 persone che lo hanno preso di mira. Prima gli insulti, gli spintoni, poi il pestaggio. Alla fine, gli hanno strappato di dosso la collanina d’oro che portava al collo, unico oggetto di valore che aveva con sé. Il gruppo, poi, si dileguato nel nulla.

Pestaggio ad Ostia per una catenina d’oro

Come anticipato, il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2023, precisamente intorno alle 16.50, in via Ulderico Sacchetto, nella zona Levante di Ostia. Dopo l’aggressione, la vittima, un ragazzo italiano del 2005, si è rivolta direttamente alla polizia per sporgere denuncia. Ora gli agenti competenti di zona, dopo aver acquisito tutte le informazioni da parte del ragazzo aggredito, sono sulle tracce dei malviventi, e stanno cercando anche altre testimonianze da parte dei residenti. La vittima, ad ogni modo, non è stata ferita gravemente, e, catenina a parte e un grande spavento, sta bene.

L’ipotesi delle baby gang: le indagini

Saranno fondamentali, come sempre, anche in questo caso i frame che provengono dalle videocamere di sicurezza che sono disseminate per le strade. L’ambiente su sui gli agenti stanno stringendo il loro cerchio, al momento, è quello delle baby gang, sia per la modalità di aggressione sia per gli elementi forniti dalla vittima del pestaggio. Anche perché, la zona è particolarmente caratterizzata da incursioni di questo tipo da parte di giovanissimi, che sono alla ricerca di scarpe firmate, soldi e altri oggetti di valore, come catenine e smartphone di ultima generazione. Le indagini proseguono al momento.