Roma. Messi in fuga da una vittima, rapinano la seconda: arrestati rapinatori seriali

Hanno cercato prima di rapinare un 18enne che è riuscito ad opporsi, poi sono riusciti a mettere a segno un colpo ai danni di 71enne strappandogli la catenina dal collo. Pensavano poi, probabilmente, di averla fatta franca, ma così non è stato perché i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i due malviventi, al termine di una breve ricerca nei pressi delle località in cui i due agguati si erano consumati.

Rapinano un 71nne della catenina d’oro

Hanno cercato di approfittare del favore del buio per prendere di sorpresa un turista di 71 anni. Nella scorsa notte, quella tra mercoledì e giovedì 8 giugno la vittima è stata avvicinata in largo Gaetano Agnesi, zona Colosseo, intenzionati a mettere a segno la rapina. In due, entrambi stranieri, hanno bloccato l’anziano e gli hanno sottratto la catenina in oro, strappandogliela dal collo.

Avevano già tentato un colpo ma erano stati messi in fuga dalla vittima

Ma non si trattava della prima persona presa di mira dai due malviventi che poco prima, avevano tentato un altro “colpo”. Anche in quel caso avevano sorpreso la vittima, un 18enne e sotto minaccia avevano tentato di rubargli soldi o preziosi. Nonostante tutto, però, il giovane è stato capace di opporsi e mandare in fumo il progetto di rapina, mettendo in fuga i due delinquenti.

I Carabinieri hanno arrestato i due rapinatori

Le due vittime, a pochi metri di distanza una dall’altra, sono state trovate da una pattuglia dei Carabinieri che si trovava in transito nella zona. I militari dopo aver prestato assistenza ai due sfortunati e aver raccolto le testimonianze di quanto accaduto, comprese le descrizioni dei due rapinatori, sono riusciti a rintracciarli, poco distanti dal luogo in cui si sono consumate le aggressioni, in via San Francesco di Paola. I due responsabili, riconosciuti anche dalle vittime, sono stati arrestati e portati via dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia. Si tratterebbe di un 21enne e un 23enne egiziani, entrambi senza fissa dimora.