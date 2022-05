Fonte Meravigliosa, i Carabinieri beccano i ladri all’opera: avevano puntato un’auto Ibrida

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due uomini, di 32 e 24 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato. La coppia di malviventi stava tentando di portare via una batteria di un’auto ibrida, una Toyota, parcheggiata in strada, in zona Fonte Meravigliosa. I Militari – il tutto è successo in via Giunio Antonio Resti – hanno così fermato i due indagati e li hanno tratti in arresto. Gli attrezzi trovati in possesso dei due, sono stati sequestrati. Per i ladri, condotti presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto è stato poi convalidato.

