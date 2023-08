Tentato omicidio a Roma, accoltellato per una sigaretta: 34enne in manette

Un copione che si ripete, una discussione in un crescendo di parole che diventano sempre più pesanti, con toni che si alterano fino al punto in cui qualcuno sfodera un coltello e colpisce l’antagonista ferendolo a un fianco. Tutto per una sigaretta. È successo qualche giorno fa in zona Bufalotta e precisamente in via Monte Cervialto a Roma.

La coltellata e l’intervento di Polizia e sanitari del 118

È successo nella mattina di sabato, 19 agosto, quando due uomini, un 50enne e un 34enne hanno iniziato a litigare per una sigaretta. Gli animi si sono surriscaldati e il 34enne avrebbe tirato fuori un coltello con il quale ha colpito a un fianco l’altro uomo. Una sequenza veloce di fatti che ha fatto scattare, altrettanto velocemente i soccorsi. Sul posto sono arrivati, infatti, gli agenti di Polizia per verificare l’accaduto e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Sant’Andrea per le cure del caso.

Il 50enne è stato trasportato in ospedale, l’altro uomo arrestato per tentato omicidio

Il 50enne colpito a un rene, non versa in pericolo di vita, sottoposto agli accertamenti del caso è stato ricoverato con una prognosi di 10 giorni, mentre l’aggressore che anche di fronte ai poliziotti sembra si sia dimostrato poco collaborativo. Nonostante tutto, però, alla fine la Polizia ha proceduto all’arresto dell’aggressore nei confronti del quale è stata formulata l’accusa di tentato omicidio e ristretto nel carcere di Regina Coeli, dove si trova tuttora rinchiuso a disposizione dell’autorità giudiziaria, di fronte alla quale dovrà comparire nelle prossime ore.

I poliziotti indagano per ricostruire l’accaduto

Intanto, però, gli investigatori sono chiamati a ricostruire l’accaduto, grazie alle testimonianze e forse anche a eventuali video di sorveglianza presenti in zona. Anche se allo stato attuale delle indagini sono propensi a ritenere che la lite sia scaturita da futili motivi: una sigaretta.