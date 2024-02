Tentato omicidio a Roma: allontana la clochard dal locale, ristoratore finisce accoltellato

Ristoratore aggredito al collo a Roma da una senzatetto. Succede nella zona di Marconi. Poco prima l’aveva allontanata dal locale in vista dell’imminente apertura dell’attività: sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Aggressione choc ieri mattina a Roma. Un uomo, proprietario di un ristorante situato lungo Viale Marconi, è finito accoltellato per mano di una clochard che non ha gradito l’invito ad allontanarsi dal locale. L’imprenditore infatti si stava apprestando ad aprire l’attività in vista del pranzo e ha chiesto alla senza tetto di andare via. Quest’ultima però ha afferrato un coltello ed una forchetta, verosimilmente presi dai tavoli del ristorante, e si è scagliato contro di lui.

Ristoratore aggredito a Marconi: senza tetto denunciata per tentato omicidio

La donna è riuscita a colpire il ristoratore diverse volte prima di essere fermata. L’uomo, secondo le prime informazioni disponibili, è stato raggiunto dai fendenti al collo e al viso, riportando ferite fortunatamente non gravi. Ma si è trattato chiaramente di una circostanza fortuita considerando che l’epilogo sarebbe potuto essere ben peggiore.

Scattata la segnalazione al 112 sul posto sono allora intervenute le Volanti della Polizia Stato (provenienti dal Commissariato Colombo, ndr) che hanno provveduto ad identificare la clochard. Si tratta di una 51enne originaria dello Sri Lanka che è stata denunciata per tentato omicidio.

Come sta l’imprenditore

Il proprietario del locale invece è stato soccorso dai sanitari e portato in Ospedale al Sant’Eugenio. Fortunatamente l’uomo, nonostante lo spavento, “se l’è cavata” con quattro giorni di prognosi a seguito delle ferite riportate come detto al collo e in varie parti del viso. L’episodio, sul quale comunque proseguono gli accertamenti da parte degli agenti, è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, quando mancavano pochi minuti alle 11.00. In quello che doveva essere un normale giorno di lavoro come tanti altri e che invece per il ristoratore si è trasformato in un incubo.